Sulm terrorist te Harku i Triumfit në Paris

I dënuar më parë për terrorizëm, nën mbikëqyrje gjyqësore: profili shqetësues i autorit të sulmit në Harkun e Triumfit
Një xhandar u vu në shënjestër gjatë ceremonisë së ndezjes së flakës së ushtarit të panjohur nën Harkun e Triumfit në Paris. Sulmuesi, i armatosur me një thikë dhe një palë gërshërë, u neutralizua nga forcat e rendit. I njohur nga shërbimet e policisë për precedentë terroristë, Brahim B., humbi jetën si pasojë e plagëve të marra.
Në Aulnay-sous-Bois, qyteti ku ishte i domiciliuar sulmuesi, policia rrethoi zonën më 13 shkurt 2026.
Rreth orës 18:00 të së premtes, më 13 shkurt 2026, një sulm synoi një efektiv të xhandarmërisë kombëtare në sheshin Étoile, në Paris. Gjatë ceremonisë së ndezjes së flakës së ushtarit të panjohur nën Harkun e Triumfit, një burrë i armatosur me thikë dhe gërshërë iu afrua dhe sulmoi një xhandar.
Sipas elementeve të para të hetimit të përcjella nga Prokuroria Kombëtare Kundër Terrorizmit, një efektiv i dytë reagoi duke përdorur armën e shërbimit për të neutralizuar sulmuesin. Xhandari i shënjestruar nuk u plagos, pasi tehu i thikës u ndal nga jaka e palltos së tij. Ndërkohë, sulmuesi ndërroi jetë si pasojë e plagëve.
Hetimi iu besua menjëherë Prokurorisë Kombëtare Kundër Terrorizmit (PNAT), e cila hapi një procedim në flagrancë për tentativë vrasjeje ndaj një personi depozitar të autoritetit publik, në lidhje me një sipërmarrje terroriste, si edhe për pjesëmarrje në një organizatë kriminale terroriste.
I dënuar më parë për terrorizëm
Burri, i lindur në vitin 1978, me shtetësi franceze dhe banues në Aulnay-sous-Bois, ishte i njohur për autoritetet. Ai ishte dënuar më 25 qershor 2013 nga Gjykata e Shkallës së Parë e Brukselit me 17 vjet burg për tentativë vrasjeje në kuadër të një sipërmarrjeje terroriste. Bëhej fjalë për një sulm të kryer më 8 qershor 2012 në Molenbeek ndaj tre punonjësve të policisë. Ai ishte shpallur fajtor gjithashtu për mbajtje të ndaluar armësh ose materialesh lufte të kategorisë A dhe për kundërshtim me armë.
Pas dënimit, ai u burgos në Belgjikë dhe u transferua në Francë më 27 janar 2015, pas njohjes së ekzekutueshmërisë së vendimit belg. Pasi vuajti të gjithë dënimin, u lirua më 24 dhjetor 2025.
Nën mbikëqyrje gjyqësore
Pas lirimit, ai ishte nën një regjim mbikëqyrjeje gjyqësore, të vendosur nga gjykata e zbatimit të dënimeve më 17 qershor 2025. Po ashtu, ndaj tij ishte vendosur një masë individuale kontrolli administrativ dhe mbikëqyrjeje (MICAS), një dispozitiv që aplikohet për personat e konsideruar si kërcënim serioz për sigurinë dhe rendin publik.
Ndërsa rrethanat e sakta të kalimit në akt mbeten për t’u sqaruar, të dhënat e deritanishme përshkruajnë profilin e një individi të dënuar më parë për vepra të rënda terroriste, i cili kishte vuajtur një dënim të gjatë dhe ishte nën masa kontrolli pas lirimit. Sipas informacioneve të “Le Parisien”, po atë pasdite, burri kishte telefonuar komisariatin e Aulnay-sous-Bois duke deklaruar se kishte ndërmend të “qëllonte ushtarakë”.
Hetimi do të duhet të përcaktojë motivet e sakta të sulmit, nëse ka pasur bashkëpunëtorë dhe rrethanat e detajuara që çuan në këtë akt të ri dhune në zemër të kryeqytetit francez.
