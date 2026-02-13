Aksident tragjik në Athinë, humb jetën 15-vjeçari – dy të mitur të plagosur, njëri prej tyre shqiptar

Athinë – Një aksident i rëndë automobilistik është regjistruar në rrugën “Dhimokratias”, në zonën Luca, në periferi të Athinë, ku një 15-vjeçar ka humbur jetën dhe dy të tjerë kanë mbetur të plagosur.
"Obobo. Çfarë bëra, çfarë bëra", thërriste drejtuesi i mitur
Shok dhe dhimbje ka shkaktuar aksidenti rrugor i ndodhur pasditen e së premtes, më 13 shkurt, në zonën e Loutsës, në Greqi, ku një 15-vjeçar humbi jetën, ndërsa dy bashkëmoshatarë të tij mbetën të plagosur dhe u dërguan në spital.
Sipas informacioneve paraprake, në timonin e automjetit ndodhej një 15-vjeçar, i cili dyshohet se kishte marrë çelësat e makinës pa dijeninë e prindërve të tij. Ai kishte marrë me vete edhe dy shokë të mitur si pasagjerë.
Aksidenti fatal ndodhi në kryqëzimin e rrugëve “Dimokratias” dhe “Sotiros”, ku automjeti fillimisht u përplas me bordurën e trotuarit dhe më pas u përplas me forcë në një pemë. Si pasojë e përplasjes së fortë, xhami i përparmë i makinës u thye plotësisht.
15-vjeçari që ndodhej në sediljen e pasagjerit u hodh jashtë automjetit nga forca e përplasjes dhe humbi jetën në vend. Ndërkohë, drejtuesi i mjetit dhe një pasagjer tjetër, të dy 15 vjeç, mbetën të plagosur dhe u transportuan me urgjencë në Spitalin e Fëmijëve “Aglaia Kyriakou”.
Sipas dëshmitarëve okularë, të cilët dolën nga banesat pasi dëgjuan zhurmën e fortë të përplasjes, drejtuesi i mitur i automjetit dëgjohej duke thirrur me dëshpërim: “Çfarë bëra, çfarë bëra”.
Të tre të miturit u transportuan nga ambulancat e shërbimit të urgjencës EKAV drejt spitalit, ku dy të plagosurit po i nënshtrohen ekzaminimeve të plota mjekësore. Mjekët po kryejnë analiza të detajuara, përfshirë skanerë dhe radiografi, për të konstatuar nëse kanë pësuar dëmtime kranio-cerebrale apo trauma të brendshme nga përplasja.
Pas ekzaminimeve, pritet që të dy të plagosurit të shtrohen në repartin e kirurgjisë për mbikëqyrje parandaluese, pasi ekziston shqetësim për goditje në kokë dhe komplikacione të mundshme.
Rrethanat e plota të aksidentit po hetohen nga autoritetet përkatëse, ndërsa ngjarja ka tronditur komunitetin lokal dhe ka rikthyer shqetësimin për drejtimin e automjeteve nga të miturit.
Autoritetet greke kanë bërë të ditur se drejtuesi i mjetit është ndaluar në ambientet spitalore, ndërsa janë shoqëruar edhe prindërit e tij, në kuadër të hetimeve për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Trupi i viktimës është dërguar në morg për ekspertizë mjeko-ligjore.
Hetimet vijojnë për të përcaktuar shkaqet e sakta të ngjarjes dhe përgjegjësitë përkatëse.
