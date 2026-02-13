Nuk pritej/ Habiten liderët evropianë, Rubio anulon në minutën e fundit takimin në Mynih për Ukrainën

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka anuluar në minutën e fundit pjesëmarrjen në një takim kyç me liderët evropianë për Ukrainën gjatë Konferencës së Sigurisë në Mynih, duke e justifikuar vendimin me konflikte në agjendë.
Sipas Financial Times, zyrtarë evropianë e kanë parë këtë lëvizje si një sinjal se Washingtoni mund të jetë duke humbur interesin për koordinim të ngushtë me aleatët lidhur me përfundimin e luftës në Ukrainë.
Një zyrtar i Bashkimit Evropian e cilësoi vendimin si “të çmendur”, ndërsa një tjetër tha se takimi humbi peshë dhe substancë pa pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara.
Anulimi vjen në një moment kur vendet evropiane po kërkojnë një rol më të qartë dhe më të koordinuar me SHBA-të për çështjet e sigurisë dhe për negociatat e mundshme për paqen në Ukrainë.
Nga ana tjetër, presidenti francez Emmanuel Macron nxiti liderët evropianë që të riafirmojnë pozicionin e Evropës në arenën globale, duke bërë aludime të qarta mbi politikën tregtare dhe të jashtme të Shteteve të Bashkuara ndaj kontinentit.
Macron u shpreh qartësisht se BE duhet të marrë vetë frenat e lojës në dorë dhe jo të presë më nga partnerët përtej oqeanit.
“Nëse duam të na merren seriozisht në kontinentin evropian dhe më gjerë, duhet t’i tregojmë botës angazhimin tonë të palëkundur për të mbrojtur interesat tona. Kjo fillon, natyrisht, me vazhdimin e mbështetjes për Ukrainën, por mund të vijojë edhe me heqjen e tarifave të pabazuara dhe refuzimin e sjellshëm të pretendimeve të padrejta mbi territoret evropiane. Kjo është ajo që kemi bërë dhe kjo është ajo që do të vazhdojmë të bëjmë”.
Deklarata duket të jetë një përgjigje ndaj kërcënimeve të tarifave nga Shtetet e Bashkuara dhe planeve të presidentit amerikan Donald Trump për Groenlandën.
Presidenti francez gjithashtu nënvizoi rëndësinë e projekteve të përbashkëta të mbrojtjes dhe sigurisë, duke paralajmëruar se zgjidhjet kombëtare apo favorizimi i ofruesve kombëtarë mund të çojnë në “humbje kohe dhe para” dhe do të ishte “një gabim i madh”.
Ai theksoi rëndësinë e mekanizmit SAFE (Strategic Autonomy Fund for Europe) për të mbështetur zhvillimin e industrive të mbrojtjes evropiane:
“Këto janë para evropiane, dhe do të përdoren për zgjidhje dhe programe evropiane”.
Me këtë fjalim, Macron riafirmoi synimin për një Evropë më të pavarur dhe të bashkuar në politikën e jashtme dhe mbrojtjen, duke theksuar që vendimet strategjike duhet të merren brenda kontinentit, dhe jo të varen ekskluzivisht nga aleatët jashtë tij.
