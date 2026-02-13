Polemikat e Ramës me gjyqësorin, reagon Ambasada e SHBA-ve në Tiranë

Tiranë – Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka reaguar për Euronews Albania lidhur me debatet mbi ndryshimet ligjore në Kodin Penal dhe paralajmërimin e kryeministrit Edi Rama për ndërhyrje në legjislacion pas një vendimi të Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë.
Në kërkesën për koment, Euronews Albania thekson se qëllimi i deklaruar i nismës është ndalimi i ushtrimit nga organet e drejtësisë – përfshirë Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) – të masës së pezullimit nga detyra për funksionarë të lartë, si anëtarët e Këshillit të Ministrave, Presidenti dhe zyrtarë të tjerë.
Në përgjigjen zyrtare, Ambasada amerikane thekson se nuk komenton çështje ligjore që janë në proces, por nënvizon rëndësinë e pavarësisë së institucioneve të drejtësisë.
“Pavarësia e institucioneve të drejtësisë në Shqipëri mbetet thelbësore për bashkëpunimin e vazhdueshëm mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë në luftën kundër krimit ndërkombëtar. Nuk kemi koment për çështjet ligjore që janë në proces”, thuhet në përgjigjen e Ambasadës.
Kontekst
Reagimi vjen në një moment debati publik mbi balancën mes pushteteve dhe kompetencat e institucioneve të posaçme të drejtësisë në raport me zyrtarët e lartë shtetërorë. Çështja pritet të vijojë të mbetet në fokus të diskutimeve politike dhe juridike në vend.
