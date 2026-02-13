U ndaluan nga policia pse hodhën molotov në protestën e opozitës, gjykata liron 7 të miturit

Gjykata e Tiranës vendosi të lirojë nga paraburgimi 7 të mitur të arrestuar gjatë protestës opozitare të 10 shkurtit.
Ndaj të miturve u caktua masa e "detyrimit për paraqitje", një herë në muaj.
Sipas vendimit të Gjykatës së Tiranës, pasi dëgjoi edhe palët në proces, prokurorinë dhe avokatët, u vendos që të miturit të paraqiten në organin e akuzës një herë në muaj.
Të akuzuarit janë:
–Rei Bogdani
-Sindrit Peka
-Joel Korbi
-Kreshnik Kastrati
-Zeni Guraj
-Daniel Zeka
-Oresti Halilaj
