Dy të rinj dhe një i moshuar me gjysmë kile kokainë në Kukës

Kukës – Operacioni “Start 2”: tre persona arrestohen me rreth gjysmë kilogrami kokainë
Policia e Kukësit ka finalizuar me sukses operacionin policor të koduar “Start 2”, pas një hetimi tre-mujor për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e shpërndarjes së lëndëve narkotike.
Operacioni u zhvillua nga Drejtoria Vendore e Policisë Kukës, nën drejtimin e Prokurorisë dhe me mbështetjen e Forcës së Posaçme të Departamentit të Policisë Kriminale në Policinë e Shtetit.
Si rezultat i ndërhyrjes, u arrestuan në flagrancë tre shtetas:
A. I., 22 vjeç
E. K., 20 vjeç
H. E., 60 vjeç, banues në Kukës
Sipas Policisë, arrestimet u kryen në ambientet e lokalit në pronësi të shtetasit H. E., ku gjatë kontrollit u gjetën dhe u sekuestruan 459 gramë lëndë narkotike e dyshuar kokainë, si dhe 12.5 gramë kokainë e ndarë në doza gati për shitje, me një peshë totale prej 471.5 gramësh.
Hetimet paraprake tregojnë se këta shtetas dyshohet se ishin të përfshirë në aktivitetin e shitblerjes së lëndëve narkotike në zonën e Kukësit.
Policia bën me dije se puna vijon për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë që mund të jenë të implikuar në këtë veprimtari kriminale.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës për veprime të mëtejshme ligjore.
