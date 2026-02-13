Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kush është Elsonida Rama, gruaja që zëvendëson Engjëll Agaçin
Transmetuar më 13-02-2026, 18:09

Pas largimit të Engjëll Agaçit nga detyra e sekretarit të përgjithshëm të Këshillit i Ministrave për arsye shëndetësore, pasuesja e tij është Elsonida Rama.

Aktualisht, Elsonida Rama mban pozicionin e drejtoreshës së Përgjithshme të Kodifikimit në Ministrinë e Drejtësisë dhe është pjesë e grupit të punës për hartimin e Kodit të ri Penal.

Më herët, ajo ka punuar edhe në Kryeministri në Drejtorinë Juridike.

Prezantimi i saj para ministrave u bë në mbledhjen informale të sotme, duke marrë kështu drejtimin e një prej posteve më të rëndësishme të administratës shtetërore.

