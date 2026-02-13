Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Engjëll Agaçi largohet nga detyra si sekretar i përgjithshëm i Kryeministrisë
Transmetuar më 13-02-2026, 18:06

Sekretari i përgjithshëm i Kryeministrisë, Engjëll Agaçi, është larguar nga detyra.

Vendimi është komunikuar në mbledhjen informale të ministrave, ku është bërë e ditur se largimi i tij vjen për arsye shëndetësore. Agaçi mbante postin e sekretarit të përgjithshëm të Këshilli i Ministrave.

Sipas informacionit të bërë publik, në vend të tij është emëruar Elsonida Rama, ndërsa detyra e shefes së kabinetit i është besuar Vilma Guri.

