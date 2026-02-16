Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Sa të vëmendshëm jeni? TEST: A mund t’i gjeni objektet e fshehura në figura?
Transmetuar më 16-02-2026, 09:02

Vëre në provë syrin tënd me quiz-in e ri. Gjej objektet e fshehura në çdo imazh dhe zbulo nëse ke vërtet “sy shqiponjë”

Mendon se asgjë nuk të shpëton nga sytë? Se arrin të dallosh edhe detajin më të vogël? Tani është momenti ta provosh me quiz-in e vëzhgimit që teston sa të vëmendshëm jeni.

Misioni është i thjeshtë – të paktën në teori. Shiko me kujdes çdo imazh dhe përpiqu të gjesh objektin e fshehur brenda tij.

Tingëllon e lehtë? Mos u nxito. Disa foto do të të mashtrojnë me ngjyrat dhe format. Të tjera do ta fshehin objektin në vende ku s’do ta mendoje kurrë. E sigurt është se do të të duhet përqendrim, durim dhe… pak fat.

Gati ta provosh vëmendjen tënde?

Sa mace sheh në këtë imazh të parë?

3, 4 apo 5?

2. Sa arusha shikon?

4, 6, 7?

3. Sa lapsa ka mbi tavolinë?

2, 3 apo 5?

4. Sa portokalli ka në market?

4, 5 apo 6?

5. Sa furça dhëmbësh sheh në imazh?

2, 4 ose 5?

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

