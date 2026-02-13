Konferenca e Mynihut/ Friedrich Merz: Rendi botëror nuk ekziston më! Luftërat kulturore të SHBA-së nuk janë tonat

Gjermani – Kancelari gjerman, Friedrich Merz, hapi punimet e Konferenca e Sigurisë në Mynih me një vlerësim kritik të situatës ndërkombëtare, duke deklaruar se rendi botëror “nuk është në shpërbërje, por nuk ekziston më”.
Në fjalën e tij hyrëse, Merz u shpreh se zhvillimet e fundit shënojnë fundin e asaj që e quajti “pushim i gjatë i Evropës nga historia botërore”, duke theksuar se kontinenti po hyn sërish në një epokë konfrontimi gjeopolitik, balancash fuqie dhe konfliktesh të hapura.
Ai theksoi se rikthimi i politikës së fuqive të mëdha përbën kornizën kryesore të politikëbërjes evropiane, me fokus në forcimin e parandalimit, rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes dhe konkurrencën gjeopolitike.
“Qëllimi ynë kryesor si evropianë dhe si gjermanë është ta pranojmë këtë realitet të ri sot. Kjo nuk do të thotë se ne e pranojmë atë si fatin tonë të pashmangshëm”, tha ai.
Duke krahasuar peshën ekonomike, Merz vuri në dukje se Prodhimi i Brendshëm Bruto i Rusi arrin rreth 2 trilionë euro, ndërsa ekonomia e Bashkimi Evropian është pothuajse dhjetë herë më e madhe, por kjo sipas tij nuk po përkthehet në ndikim proporcional gjeopolitik.
Sa i përket luftës në Ukrainë, kancelari gjerman deklaroi se Moska nuk po tregon gatishmëri për negociata serioze paqeje dhe se konflikti mund të përfundojë vetëm kur Rusia të jetë e shteruar ushtarakisht dhe ekonomikisht.
Merz bëri të ditur gjithashtu se ka diskutuar me presidentin francez, Emmanuel Macron, mundësinë e një parandalimi bërthamor evropian, duke e cilësuar çështjen si pjesë të debatit mbi arkitekturën e sigurisë së kontinentit.
