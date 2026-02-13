Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Burri denoncon në polici gruan: Më rreh!
Transmetuar më 13-02-2026, 16:06

Një 26-vjeçare ka përfunduar në telashe me policinë, pasi akuzohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj ish-bashkëshortit të saj.

Sipas njoftimit zyrtar, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve të Stacionit të Policisë Poliçan referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen me inicialet D.K., banuese në këtë qytet.

“Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve të Stacionit të Policisë Poliçan referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen D.K., 26 vjeçe, banuese në Poliçan, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj ish-bashkëshortit të saj, në banesën e tij”, sqaron policia.

Materialet procedurale i janë referuar organit të akuzës për veprime të mëtejshme.

