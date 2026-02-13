Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
I moshuari gjendet i pajetë në përrua
Transmetuar më 13-02-2026, 15:58

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Delvinë, ku një i moshuar është gjetur i pajetë në një përrua.

Sipas informacionit zyrtar, ngjarja ka ndodhur në fshatin Dhivër. Policia e Sarandë njoftoi se viktima është shtetasi S.G., 91 vjeç, banor i zonës.

Nga veprimet e para hetimore dyshohet se i moshuari është rrëzuar aksidentalisht, ka rënë në përrua dhe për pasojë ka humbur jetën si pasojë e mbytjes.

“Dje, në fshatin Dhivër, është gjetur pa shenja jete, në përrua, shtetasi S.G., 91 vjeç. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se ai është rrëzuar aksidentalisht, ka rënë në përrua dhe si pasojë është mbytur”, bëri me dije policia.

Materialet procedurale i janë referuar prokurorive përkatëse për veprime të mëtejshme hetimore.

