I moshuari gjendet i pajetë në përrua

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Delvinë, ku një i moshuar është gjetur i pajetë në një përrua.
Sipas informacionit zyrtar, ngjarja ka ndodhur në fshatin Dhivër. Policia e Sarandë njoftoi se viktima është shtetasi S.G., 91 vjeç, banor i zonës.
Nga veprimet e para hetimore dyshohet se i moshuari është rrëzuar aksidentalisht, ka rënë në përrua dhe për pasojë ka humbur jetën si pasojë e mbytjes.
“Dje, në fshatin Dhivër, është gjetur pa shenja jete, në përrua, shtetasi S.G., 91 vjeç. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se ai është rrëzuar aksidentalisht, ka rënë në përrua dhe si pasojë është mbytur”, bëri me dije policia.
Materialet procedurale i janë referuar prokurorive përkatëse për veprime të mëtejshme hetimore.
