Punonjësi rreh mjekun në spitalin e Lushnjes: Ma thërret gruan orar pa orar!

LUSHNJË, 13 Shkurt 2026 — Një incident është regjistruar në ambientet e Spitali i Lushnjës, ku një punonjës i këtij institucioni dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj një mjeku pas një konflikti për motive personale.
Sipas informacioneve paraprake, mjeku Doris Sholla, 31 vjeç, është përfshirë fillimisht në një debat verbal me punonjësin e spitalit Altin Alla, 54 vjeç, i cili ushtronte detyrën e oksigjenistit.
Konflikti dyshohet të ketë lindur nga pretendimet e këtij të fundit se mjeku i thërriste bashkëshorten e tij, infermiere në spital, në orare të ndryshme pune.
Burime nga spitali bëjnë me dije se debati verbal mes dy punonjësve ka degraduar më pas në përplasje fizike, duke shkaktuar shqetësim në ambientet e institucionit shëndetësor. Ngjarja është raportuar menjëherë tek autoritetet.
Pas ndërhyrjes së forcave të rendit, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariati i Policisë Lushnjë bënë arrestimin e shtetasit Altin Alla, i cili dyshohet se u konfliktua fizikisht me mjekun për motive të dobëta.
Policia konfirmoi se materialet procedurale i janë referuar Prokuroria e Lushnjës për veprime të mëtejshme hetimore, ndërsa pritet zbardhja e plotë e rrethanave të incidentit.
