Aktorja Anila Bisha kërkon 1 milion euro nga shteti për imazhin e ‘Diellës’!

TIRANË – Zhvillime të reja ligjore janë shënuar në lidhje me përdorimin e avatarit qeveritar “Diella”, pasi aktorja e Teatri Kombëtar, Anila Bisha, ka depozituar një kërkesë për sigurim padie në Gjykata Administrative e Tiranës.
Në padi si palë të paditura janë përfshirë Këshilli i Ministrave, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, kompania “Apel” sh.p.k., si dhe kryeministri Edi Rama.
Kërkesa për pezullim të përdorimit të imazhit
Aktorja kërkon që, deri në përfundim të procesit gjyqësor, të mos përdoren më imazhi dhe zëri i saj, të cilat janë përshtatur për avatarin “Diella”. Sipas pretendimeve të saj, ajo ka pasur një kontratë që parashikonte përdorimin e imazhit vetëm si asistente virtuale për shërbimet në platformën e-Albania.
Bisha argumenton se shfaqja e avatarit në rolin e “ministres virtuale për Inteligjencën Artificiale” është bërë pa miratimin e saj dhe në shkelje të marrëveshjes kontraktuale.
Kërkesë për dëmshpërblim 1 milion euro
Në padinë që pritet të shqyrtohet në themel, aktorja ka parashikuar edhe një kërkesë për dëmshpërblim në vlerën 1 milion euro, për dëmtim të imazhit si pasojë e përdorimit të paautorizuar të të dhënave personale.
Sipas kërkesës, përveç vlerës së dëmit, palët e paditura duhet të paguajnë edhe kamatat ligjore mbi shumën e pretenduar, deri në ekzekutimin e vendimit gjyqësor.
Çështja pritet të shqyrtohet nga Gjykata Administrative, e cila do të vendosë fillimisht mbi kërkesën për pezullim të përdorimit të imazhit dhe më pas mbi themelin e padisë.
