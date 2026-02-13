Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Dorëheqje e vonuar, ikën Mirlinda Karçanaj, Rama vendos kreun e ri të AKSHI
Transmetuar më 13-02-2026, 13:04

Nisin dorëheqjet, sigurisht të vonuara, të krerëve të institucioneve të larta të kontrolluara nga të zgjedhurit e kryeministrit Edi Rama.

Sot është njoftuar se ka dhënë dorëheqje me efekt të menjëhershëm, Mirlinda Karçanaj, drejtore e Përgjithshme e Agjencisë Kombëtare të Informacionit (AKSHI).

Më herët, prej disa javësh Mirlinda ishte pezulluar nga posti me vendim gjykate, pasi SPAK ka ngritur ndaj saj akuza të forta për abuzime me tenderët e AKSHI.

Po sot u njoftua se AKSHI tani ka një drejtues të ri. Ai është Igli Tafa, deri dje drejtor j Agjencisë Kombëtare për Siguri Kibernetike. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...