Del rezultati i ADN! Vërtetohet se 67-vjeçari ka abuzuar seksualisht me 12-vjeçaren që mbeti shtatzanë në Pogradec

POGRADEc – Zhvillime të reja janë shënuar në hetimin për rastin e rëndë të abuzimit seksual ndaj një 12-vjeçareje në Pogradec, pasi analiza e ADN-së ka përputhur materialin gjenetik të fetusit me atë të të dyshuarit, 67-vjeçarit Rrushan Selko, i cili kishte njohje familjare me familjen e vajzës.
Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se rezultati i ekspertizës biologjike ka forcuar ndjeshëm bazën provuese ndaj të dyshuarit, duke e konsideruar atë një element kyç në dosjen hetimore.
Sipas informacioneve, e mitura ka dhënë dëshmi në prani të psikologut, në përputhje me procedurat për mbrojtjen e të miturve, duke treguar për kërcënime të vazhdueshme që, sipas saj, i janë bërë për të mos e bërë publike ngjarjen. Hetuesit kanë marrë në pyetje disa herë edhe familjarët, ndërsa po vijojnë veprimet për dokumentimin e plotë të rrethanave.
Ngjarja u bë publike më 30 dhjetor, ndërsa hetimet nisën menjëherë pas konfirmimit të shtatzënisë së të miturës, e cila në atë kohë rezultoi rreth 22 javëshe.
Autoritetet kanë theksuar se çështja po trajtohet me prioritet maksimal, si për zbardhjen e plotë të ngjarjes, ashtu edhe për garantimin e mbështetjes mjekësore dhe psikologjike për të miturën.
