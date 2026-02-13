Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zhduket nga banesa e mitura 14-vjeçe, gjyshja denoncon në polici
Transmetuar më 13-02-2026, 12:00

GRAMSH – Në Komisariatin e Policisë Gramsh ka kallëzuar shtetasja S. M., 67 vjeçe, se mbesa e saj 14-vjeçare është larguar nga banesa.

Shërbimet e Policisë po punojnë për gjetjen dhe kthimin e saj pranë familjes, ndërsa rasti po trajtohet me prioritet.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.

