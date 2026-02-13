Aksident në aksin Korçë–Bilisht, automjeti përplas këmbësorin

Foto arkivë KORÇË – Një aksident rrugor është regjistruar në aksin nacional Korçë–Bilisht, në afërsi të fshatit Zëmblak, ku një automjet ka përplasur një këmbësor.
Sipas informacioneve paraprake, këmbësori ka qenë duke kaluar rrugën në momentin e përplasjes. I plagosuri është transportuar menjëherë në spitalin e Korçës, ku po merr ndihmën mjekësore.
Burime spitalore bëjnë me dije se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Drejtuesi i mjetit është shoqëruar nga shërbimet e Policisë për veprime të mëtejshme procedurale, ndërsa grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.
