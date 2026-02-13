Jul Deda: Është më mirë të të mundë Egla se sa të humbasësh me Luizin

Luiz Ejlli dhe Jul Deda ishin të ftuar sot në emisionin “Breaking”, ku nuk e kursyen humorin dhe batutat mes tyre.
Mes humorit, Luizi i tha se duhet t’i vinte turp që e ka mundur Egla në “Big Brother”, teksa Juli tha se është më mirë të të mundë Egla se sa të humbasësh me Luizin.
“Si s’ke turp e del këtu, të mundi Egla”– tha Luizi për Jul Dedën, mes të qeshurash.
“Është më mirë të të mund Egla se sa të humbasësh me Luizin.”- tha Jul Deda.
