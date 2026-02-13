Panik në ajër: Avioni pëson defekt në motor gjatë fluturimit, piloti kryen ulje emergjente

Momente paniku u regjistruan në bordin e një fluturimi të kompanisë ajrore Arik Air në Nigeri, pasi një nga motorët e avionit pësoi një defekt të rëndë gjatë fluturimit.
Sipas dëshmive të pasagjerëve, motori i majtë u dëmtua pas një zhurme të fortë, ndërsa pamjet e filmuara nga brenda kabinës tregojnë qartë motorin e shkatërruar gjatë fluturimit nga Lagosi drejt Port Harcourt.
Pas incidentit, piloti u detyrua të kryente një ulje emergjente në aeroportin e Beninit, duke shmangur pasoja më të rënda. Në bord ndodheshin rreth 80 pasagjerë, të cilët fatmirësisht nuk pësuan lëndime.
Pasagjerët kanë deklaruar se dëgjuan një zhurmë të fortë nga ana e majtë e avionit, duke shkaktuar panik në kabinë, veçanërisht gjatë fazës së uljes.
Bordi Nigerian i Hetimit të Sigurisë Ajrore ka njoftuar se ka nisur një hetim zyrtar për të zbardhur shkaqet e incidentit dhe për të verifikuar kushtet teknike të avionit.
Çfarë deklaroi kompania
Avioni Boeing 737-700 i kompanisë Arik Air, që operonte fluturimin W3 740 nga Lagos drejt Port Harcourt, më 11 shkurt 2026, u devijua drejt Aeroportit të Beninit, pasi ekuipazhi dëgjoi një zhurmë të fortë në motorin e majtë.
Avioni ndodhej në fazën e zbritjes drejt Aeroportit Ndërkombëtar Port Harcourt (Omagwa) kur ndodhi incidenti dhe, si masë paraprake sigurie, ekuipazhi vendosi të kryente një ulje të sigurt në Benin.
Nuk pati asnjë të lënduar mes pasagjerëve dhe ekuipazhit, ndërsa të 80 pasagjerët në bord u zbarkuan në mënyrë të sigurt. Janë marrë masa për transportimin e pasagjerëve të prekur drejt destinacionit të tyre përfundimtar.
Kërkojmë ndjesë sinqerisht pasagjerëve të Port Harcourt, udhëtimi i të cilëve u ndërpre. Siguria dhe mirëqenia e pasagjerëve mbeten gjithmonë prioriteti ynë kryesor në Arik Air.
