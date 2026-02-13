Theu masën e arrestit shtëpiak dhe dhunoi një mjek, arrestohet i riu në Tiranë

TIRANË- Një 28-vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës, pasi kishte thyer masën e sigurisë “arrest në shtëpi” dhe kishte dhunuar një mjek. Sipas njoftimit zyrtar, ndaluari, Elton Halili rezulton se ishte me masë sigurie “Arrest në shtëpi”, për veprën penale “Dhuna në familje”.
Uniformat blu bëjnë me dije se, Halili është gjithashtu autor i dyshuar i tre vjedhjeve dhe i një kanosjeje, të kryera gjatë muajit shkurt. Ndërkohë i akuzuari, më datë 01.02.2026, ka kanosur D. D., në banesën e këtij të fundit. Më tej, dyshohet se Halili, më datë 08.02.2026, ka vjedhur në një banesë në Yzberisht, ndërsa më datë 10.02.2026, ka vjedhur në 2 kompani në rrugën e fshatit Prush.
Njoftimi i policisë:
"Tiranë/Finalizohet operacioni i koduar “Eksponenti”, për kapjen e autorit të dyshuar të 7 rasteve të veprimtarive kriminale. Theu masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”, dhe dhunoi një mjek, për shkak të detyrës, ndalohet 28-vjeçari në kërkim. Ky shtetas, gjithashtu autor i dyshuar i 3 vjedhjeve dhe i një kanosjeje, të kryera gjatë muajit shkurt. Menjëherë pas kallëzimit të një shtetasi, se për shkak të detyrës mjek, ishte dhunuar në rrugë, nga një shtetas, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 6 organizuan punën për lokalizimin dhe kapjen e autorit.
Si rezultat, në kuadër të operacionit “Eksponenti”, u ndalua shtetasi E. H., 28 vjeç, i cili nga verifikimet e mëtejshme rezultoi se ishte me masë sigurie “Arrest në shtëpi”, për veprën penale “Dhuna në familje”. Gjithashtu rezultoi se ky shtetas, më datë 01.02.2026, ka kanosur shtetasin D. D., në banesën e këtij të fundit. Më tej, dyshohet se shtetasi E. H., më datë 08.02.2026, ka vjedhur në një banesë në Yzberisht, ndërsa më datë 10.02.2026, ka vjedhur në 2 kompani në rrugën e fshatit Prush. Punohet për zbardhjen dhe dokumentimin e të gjitha veprimtarive kriminale në të cilat mund të jetë përfshirë shtetasi E. H. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.", shkruhet në njoftim
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd