Operacion policor në Tiranë: Kapet i riu i dyshuar për disa ngjarje gjatë muajit shkurt (Emri dhe pamjet)

Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar “Eksponenti”, duke ndaluar një 28-vjeçar të shpallur në kërkim, i dyshuar për përfshirje në disa veprimtari të kundërligjshme.
Ndërhyrja u krye nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 6, pas kallëzimit të një mjeku, i cili deklaroi se ishte dhunuar në rrugë për shkak të detyrës. Menjëherë pas njoftimit, policia organizoi veprimet për identifikimin dhe kapjen e autorit të dyshuar.
Në kuadër të operacionit, u ndalua shtetasi Erion Halili, 28 vjeç, i cili nga verifikimet rezultoi se kishte thyer masën e sigurisë “arrest në shtëpi”, të vendosur më herët për veprën penale “dhuna në familje”.
Nga hetimet rezulton gjithashtu se i ndaluari dyshohet se:
më 1 shkurt 2026 ka kanosur një shtetas në banesën e këtij të fundit;
më 8 shkurt 2026 ka vjedhur në një banesë në zonën e Yzberishtit;
më 10 shkurt 2026 ka kryer vjedhje në dy kompani në rrugën e fshatit Prush.
Policia po vijon punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të të gjitha rasteve ku dyshohet se është përfshirë 28-vjeçari.
Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore. /noa.al
