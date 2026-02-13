Ekstradohet nga Belgjika vëllai i Suel Çelës

Policia e Shtetit njoftoi sot se është finalizuar procedura për ekstradimin drejt Shqipërisë të 37 vjeçarit nga Elbasani, Mario Çela, vëllai i Suel Çelës i akuzuar për drejtim organizate kriminale.
Mario Çela ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendim të datës 22 nëntor 2024, kishte caktuar ndaj tij masën e sigurisë “arrest në burg”.
Mario Çela dyshohet për përfshirje në disa vepra të rënda penale, konkretisht: “vrasja me paramendim”, “organizata kriminale”, “mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”, si dhe “korrupsioni aktiv në sektorin privat”.
Në 2024, SPAK bëri me dije në njoftimin zyrtar se Mario Çela është përgjegjës për menaxhimin dhe koordinimin e aktiviteteve kriminale, përfshirë vrasjet, trafikimin ndërkombëtar të drogës, kryerjen e veprimeve korruptive dhe organizimin e skemave të pastrimit të parave.
Nga hetimet, SPAK tha se ka dokumentuar se organizata e Suel Çelës kanë tentuar të trafikojë sasi të mëdha kokainë nga Amerikan Latine drejt Evropës.
Sipas SPAK, ka patur tentativa për trafikimin e afërsisht 930 kg të lëndës narkotike, lloji kokainë nga Ekuadori në Europë, në dhjetor 2020. Po ashtu, është tentuar trafikimin e 466 kilogramë të lëndës narkotike, lloji kokainë nga Ekuadori në Holandë, në janar 2021.
Autoritetet shqiptare bëjnë me dije se operacioni “The Wanted” vijon, me synim kapjen dhe ekstradimin e personave të tjerë të shpallur në kërkim ndërkombëtar. /noa.al
