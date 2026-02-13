Rusia bllokon YouTube dhe WhatsApp

RUSI- Rregullatori i internetit i Rusisë, Roskomnadzor, ka hequr "youtube.com" nga serverat e tij DNS (Sistemi i Emrave të Domaineve). Nëse një përdorues përpiqet të hyjë në faqe direkt pa një VPN (Rrjet Virtual Privat), routeri i tij nuk mund ta caktojë më adresën në adresën e tij IP.
Kjo do të thotë që YouTube nuk është më i arritshëm në Rusi. Domeni WhatsApp është zhdukur gjithashtu nga serverat e Roskomnadzor. Qeveria ruse ka nisur gjithashtu një fushatë kundër aplikacionit të mesazheve Telegram, duke i bërë analistët të thonë se Roskomnadzor po godet platformat përtej kontrollit të tij.
Nëse serverët DNS janë si libri telefonik i internetit, adresat IP janë numra të caktuar për kompjuterë, telefona inteligjentë dhe routerë për t’i bërë ato të arritshme dhe të identifikueshme.
Një VPN krijon një lidhje të koduar midis pajisjes së një përdoruesi dhe një serveri, duke i lejuar përdoruesit të anashkalojë bllokimin gjeografik dhe të shfletojë në mënyrë anonime.
DW shqyrtoi këshilla nga ekspertë dhe përdorues të internetit se si të anashkalohen bllokimet ruse. Në një anketë anonime, kur u pyetën nëse kishin vënë re probleme me YouTube në Rusi, 46% e të anketuarve i thanë DW se e përdornin platformën e videove nëpërmjet një VPN, 24% raportuan probleme të vazhdueshme të lidhjes pavarësisht përdorimit të një VPN. Një tjetër 27% i thanë DW se nuk jetonin në Rusi, ndërsa 3% thanë se nuk përdornin një VPN dhe kishin përjetuar ndërprerje.
NDNS: Drejtoria alternative e internetit
Serverët DNS të Roskomnadzor në fakt duhet të quhen NDNS, ose Sistemi Kombëtar i Emrave të Domaineve, sipas ekspertit të censurës së internetit Michael Klimarev, i cili e postoi këtë në kanalin Telegram zatelecom .
Ai tha se sistemi i softuerëve dhe pajisjeve ishte futur në Rusi së bashku me Ligjin Sovran të Internetit.
“Është një ‘drejtori interneti’ alternative që ofruesit rusë të telekomunikacionit duhet ta përdorin”, shpjegoi ai.
Ai shtoi se sipas ligjit, ofruesve rusë nuk u lejohet të përdorin regjistrues ndërkombëtarë të domeneve, por vetëm NDNS, duke u mundësuar autoriteteve të kontrollojnë në mënyrë qendrore aksesin në faqet e internetit.
Sipas kanalit na_sviazi Telegram, 13 emra domenesh u hoqën së fundmi nga NDNS, përfshirë ato të DW, BBC, Radio Liberty, Facebook dhe Instagram.
Deri më tani, Roskomnadzor kishte përdorur kryesisht Deep Packet Inspection (DPI) për të kufizuar aksesin në internet. Kjo teknologji e përpunimit të të dhënave mundëson analizimin dhe filtrimin e trafikut të internetit.
DPI gjithashtu mund të ngadalësojë transmetimin e të dhënave dhe të sigurojë që videot të ngarkohen ngadalë ose aspak për përdoruesit rusë të YouTube. Pra, në të kaluarën, platforma e videove ishte teknikisht e disponueshme, por nuk funksiononte gjithmonë.
Eksperti i pavarur i telekomunikacionit, Alexey Uchakin, i tha portalit të biznesit të grupit mediatik rus RBC se ai supozonte se aftësia e Roskomnadzor për të ngadalësuar transmetimin e të dhënave ishte e kufizuar dhe rregullatori mund të kishte zgjedhur më shumë kufizime për të liruar burimet e veta për të bllokuar Telegramin.
‘Asgjë nuk funksionon pa një VPN’
Në komentet në kanalin YouTube të DW, përdoruesit raportuan një përkeqësim të cilësisë së aksesit në internet. Edhe me një VPN, ka një ngadalësim dhe paqëndrueshmëri të dukshme, vuri në dukje një përdorues.
"YouTube është më i vështirë për t’u parë", tha një tjetër, duke shtuar: "Por nuk mendoj se kjo është për shkak të YouTube, por për shkak të VPN-së. Unë përdor versione falas." Një përdorues tjetër tha se nuk e kishte fikur kurrë VPN-në në laptopin e tij, "sepse asgjë nuk funksionon pa të".
Këshilla se si të anashkalohen bllokimet tashmë po shkëmbehen në rrjetet sociale në Rusi. Megjithatë, disa përdorues kanë frikë se autoritetet do të jenë në gjendje të zbulojnë edhe cilësimet e përdorura për të anashkaluar censurën.
Vitin e kaluar, hyri në fuqi një ligj që vendos një gjobë deri në 5,000 rubla (rreth 55 euro ose 65 dollarë) për kërkimin e "materialeve ekstremiste" në internet dhe gjithashtu përdorimin e VPN-ve. YouTube nuk është klasifikuar zyrtarisht si një "organizatë e padëshirueshme" në Rusi, por autoritetet e akuzojnë rregullisht platformën për shpërndarjen e përmbajtjes së ndaluar.
Çfarë mund të bëjnë përdoruesit e zakonshëm të internetit?
Në këtë rast, një përdorues duhet ta marrë seriozisht në konsideratë mbrojtjen e trafikut të të dhënave të tij dhe të zgjedhë VPN të besueshme. Por shumë përdorues janë ankuar gjithashtu se edhe VPN-të nuk janë të besueshme. Disa supozojnë se kjo është pjesërisht për shkak të kufizimeve të vendosura nga vetë ofruesit e VPN-ve ose bllokuesit e reklamave.
Klimarev konfirmoi se VPN-të dhe shërbimet DNS të palëve të treta nuk ofronin mbrojtje të plotë. Ai thotë se ofruesit e internetit mund të bllokojnë gjithashtu shërbimet alternative DNS. Për të, një VPN e besueshme është ende mënyra më efektive për të qëndruar në kontakt me botën e jashtme, por ai paralajmëroi se autoritetet ruse mund të falsifikojnë adresat IP: "Dhe pastaj nuk do të drejtoheni atje ku doni të shkoni." Nëse një përdorues nuk mund të hyjë në faqet e internetit të vërteta, ai mund të drejtohet te faqet e falsifikuara të dizajnuara për të vjedhur hyrjet, fjalëkalimet dhe të dhënat bankare./DW
