Trump: Të ardhurat nga nafta do të shkojnë në ndihmë të popullit të Venezuelës

Të ardhurat e mëdha të gjeneruara nga shitja e naftës venezueliane së shpejti do t’u ofrojnë ndihmë të konsiderueshme popullit të Republikës Bolivariane.
Presidenti i SHBA-së Donald Trump shkroi për këtë në rrjetin social “Truth Social”.
Ai gjithashtu e quajti të pazakontë marrëdhënien midis Shteteve të Bashkuara dhe Venezuelës dhe theksoi se ka marrëdhënie të mira me presidenten në detyrë të vendit, Delcy Rodriguez, dhe përfaqësuesit e tij.
“Furnizimet me naftë po fillojnë dhe shuma të mëdha parash, të papara prej shumë vitesh, së shpejti do të jenë një ndihmë e konsiderueshme për popullin venezuelian. Marco Rubio (Sekretari i Shtetit i SHBA-së ) dhe të gjithë përfaqësuesit tanë po bëjnë një punë fantastike”, vuri në dukje Trump.
Më parë, Sekretari Amerikan i Energjisë, Chris Wright, tha se Uashingtoni kishte shitur tashmë naftë Venezueliane me vlerë më shumë se 1 miliard dollarë .
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd