Trump: Të ardhurat nga nafta do të shkojnë në ndihmë të popullit të Venezuelës
Transmetuar më 13-02-2026, 07:40

Të ardhurat e mëdha të gjeneruara nga shitja e naftës venezueliane së shpejti do t’u ofrojnë ndihmë të konsiderueshme popullit të Republikës Bolivariane.

Presidenti i SHBA-së Donald Trump shkroi për këtë në rrjetin social “Truth Social”.

Ai gjithashtu e quajti të pazakontë marrëdhënien midis Shteteve të Bashkuara dhe Venezuelës dhe theksoi se ka marrëdhënie të mira me presidenten në detyrë të vendit, Delcy Rodriguez, dhe përfaqësuesit e tij.

“Furnizimet me naftë po fillojnë dhe shuma të mëdha parash, të papara prej shumë vitesh, së shpejti do të jenë një ndihmë e konsiderueshme për popullin venezuelian. Marco Rubio (Sekretari i Shtetit i SHBA-së ) dhe të gjithë përfaqësuesit tanë po bëjnë një punë fantastike”, vuri në dukje Trump.

Më parë, Sekretari Amerikan i Energjisë, Chris Wright, tha se Uashingtoni kishte shitur tashmë naftë Venezueliane me vlerë më shumë se 1 miliard dollarë .

