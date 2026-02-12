Kim Jong-un zgjedh vajzën 13-vjeçare si pasardhëse? Çfarë dihet për Kim Ju Ae

KOREJA E VERIUT – Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong-un, besohet se ka nisur procesin e përgatitjes së vajzës së tij, Kim Ju Ae, si pasardhëse të mundshme në krye të regjimit. Vlerësimi është bërë publik nga Shërbimi Kombëtar i Inteligjencës i Koresë së Jugut (NIS), i cili ka analizuar praninë gjithnjë e më të shpeshtë të saj në aktivitete zyrtare.
Sipas NIS, përfshirja e adoleshentes në ngjarje të rëndësishme shtetërore tregon se ajo ka hyrë në një fazë të re, që mund të konsiderohet si “caktim” për trashëgimi politike.
Prani e shtuar në skenën publike
Kim Ju Ae është shfaqur në disa aktivitete të profilit të lartë, përfshirë përvjetorin e themelimit të Ushtrisë Popullore Koreane dhe vizita në Pallatin Kumsusan të Diellit. Ajo ka qenë gjithashtu pjesë e vizitave zyrtare jashtë vendit, përfshirë një udhëtim në Pekin, që konsiderohet si paraqitja e saj e parë e njohur ndërkombëtare.
Përfaqësuesi i NIS, Lee Seong-kwen, deklaroi se agjencia ka marrë në konsideratë një sërë faktorësh për të arritur në këtë përfundim, ndërsa theksoi se do të monitorohet nga afër edhe pjesëmarrja e saj në kongresin e ardhshëm të Partisë së Punëtorëve të Koresë, ngjarja më e rëndësishme politike që mbahet çdo pesë vjet.
Një trashëgimi e paprecedentë?
Nëse konfirmohet si pasardhëse, Kim Ju Ae do të ishte gruaja e parë që do të udhëhiqte Korenë e Veriut që nga themelimi i saj në vitin 1948. Pushteti në këtë shtet ka kaluar deri më tani në tre breza të familjes Kim – nga Kim Il-sung te Kim Jong-il dhe më pas te Kim Jong-un.
Megjithatë, zgjedhja e një vajze si trashëgimtare ngre pikëpyetje, duke pasur parasysh natyrën tradicionalisht patriarkale të shoqërisë koreano-veriore. Analistët kanë qenë prej kohësh skeptikë për mundësinë e një lidereje femër në krye të regjimit.
Megjithatë, prania e motrës së Kim Jong-un, Kim Yo-jong, në nivele të larta të pushtetit – si anëtare me ndikim në Komitetin Qendror të Partisë – ka treguar se gratë mund të luajnë rol të rëndësishëm brenda elitës politike të Phenianit.
Misteret rreth familjes Kim
Kim Ju Ae besohet të jetë rreth 13 vjeç dhe u shfaq për herë të parë publikisht në vitin 2022, gjatë një testimi raketor. Më herët, ekzistenca e saj ishte përmendur nga ish-ylli i NBA-së, Dennis Rodman, i cili kishte vizituar Phenianin në vitin 2013 dhe kishte deklaruar se Kim Jong-un ia kishte prezantuar vajzën e tij.
Mediat shtetërore të Koresë së Veriut nuk e kanë përmendur shpesh me emër, por e kanë përshkruar si “fëmijë të dashur”. Sipas inteligjencës së Koresë së Jugut, ajo është vajza e Kim Jong-un dhe bashkëshortes së tij, Ri Sol Ju.
Ndërkohë, ekzistojnë raportime se lideri ka edhe një djalë më të madh, por ai nuk është shfaqur asnjëherë publikisht dhe nuk është konfirmuar zyrtarisht.
Strategji afatgjatë apo mesazh politik?
Ekspertët e çështjeve koreane sugjerojnë se rritja e profilit publik të Kim Ju Ae mund të jetë pjesë e një strategjie të qëllimshme për të konsoliduar vazhdimësinë e dinastisë Kim. Sipas profesorëve dhe analistëve të rajonit, paraqitjet e saj nuk janë thjesht familjare, por sinjale të qarta politike.
Megjithatë, mbetet e paqartë pse Kim Jong-un, i cili konsiderohet ende relativisht i ri dhe në gjendje të mirë shëndetësore, do të niste kaq herët procesin e përcaktimit të trashëgimisë.
Zhvillimet në muajt në vijim, veçanërisht pjesëmarrja e saj në aktivitete të rëndësishme partiake, pritet të japin sinjale më të qarta mbi të ardhmen e udhëheqjes në Phenian.
