Horoskopi Paolo Fox, e premte 13 shkurt 2026

Astrologu më i famshëm në televizionin italian ofron pasqyrën e tij të përditshme zodiakale për të lindurit nën shenjat e ujit, ajrit, tokës dhe zjarrit.
♈ Dashi (21 mars – 19 prill)
Energjia nuk mungon dhe ndjeni një shtysë të veçantë në fushën profesionale: është momenti i duhur për të sqaruar një pozicion ose për të avancuar një propozim të mbetur pezull. Në dashuri duhet më shumë diplomaci, sepse impulsiviteti mund të krijojë tensione të panevojshme. Beqarët mund të përjetojnë një takim që rikthen entuziazmin. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni: menaxhoni forcat me kujdes.
♉ Demi (20 prill – 20 maj)
Në punë kërkohet durim: disa situata ecin më ngadalë se sa prisnit, por këmbëngulja do të shpërblehet. Në dashuri keni nevojë për siguri dhe stabilitet; çiftet e forta mund të bëjnë plane konkrete, ndërsa ata në krizë duhet të shmangin heshtjet e gjata. Fizikisht ndiheni pak të lodhur, ndaj jepini vetes pushime rigjeneruese.
♊ Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Mendja është e gjallë dhe gati të kapë mundësi të reja profesionale, sidomos në kontakte dhe bashkëpunime. Në dashuri kërkoni lehtësi: nëse diçka ju rëndon, ndjeni nevojën ta thoni hapur. Beqarët janë të favorizuar për takime. Kujdes nga shpërndarja e energjive: mos grumbulloni shumë angazhime njëherësh.
♋ Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Në punë duhet të tregoni vendosmëri: dikush mund të vërë në dyshim zgjedhjet tuaja, por ju keni aftësitë për t’u imponuar. Në dashuri ndjeshmëria është më e fortë; mos u mbyllni në vetvete nëse ndiheni të lënduar. Shëndeti kërkon kujdes ndaj stresit: relaksimi është i domosdoshëm.
♌ Luani (23 korrik – 23 gusht)
Vendosmëria ju ndihmon të përballoni edhe pengesa profesionale me shpirt luftarak. Në dashuri rikthehet dëshira për t’u përfshirë: çiftet gjejnë sërish bashkëpunim, ndërsa beqarët mund të përjetojnë emocione të papritura. Forma fizike është në përmirësim, por shmangni tensionet e tepërta.
♍ Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Në punë jeni të përqendruar dhe të kujdesshëm ndaj detajeve, gjë që ju lejon të zgjidhni çështje të mbetura pezull. Në dashuri kërkoni qartësi: nëse diçka nuk ju bind, keni nevojë për përgjigje konkrete. Marrëdhëniet e sinqerta forcohen. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni sinjalet e vogla të trupit.
♎ Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Mjedisi profesional kërkon ekuilibër dhe aftësi ndërmjetësimi, cilësi që ju karakterizojnë. Mund të zgjidhni një keqkuptim ose të rivendosni rendin në një projekt. Në dashuri ndjeni dëshirën për harmoni: është koha për të rikthyer qetësinë pas kontrasteve. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kushtojini më shumë kohë pushimit.
♏ Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Në punë jeni të vendosur dhe gati të mbroni idetë tuaja. Një vendim i rëndësishëm mund të piqet së shpejti dhe kërkon guxim. Në dashuri emocionet janë të forta: çiftet e qëndrueshme mund të thellojnë lidhjen, ndërsa beqarët kërkojnë pasione të vërteta. Energjia është e mirë, por shmangni tepricat.
♐ Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Një fazë dinamike hapet në planin profesional: perspektiva të reja ju nxisin të shikoni përtej kufijve. Në dashuri keni nevojë për liri dhe sinqeritet; marrëdhëniet e bazuara në besim ju japin frymëmarrje. Shëndeti përmirësohet me aktivitet fizik dhe ajër të pastër.
♑ Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Puna kërkon përkushtim dhe përgjegjësi, por rezultatet do të vijnë. Është periudha e duhur për të konsoliduar pozicionin ose për të hedhur baza të forta për të ardhmen. Në dashuri jeni më reflektivë: partneri kërkon më shumë praninë tuaj emocionale. Shëndeti është i qëndrueshëm, por duhet të lehtësoni mendjen nga mendimet e tepërta.
♒ Ujori (20 janar – 19 shkurt)
Në punë ndjeni nevojën për inovacion dhe ndryshim. Një ide origjinale mund të rezultojë fituese. Në dashuri kërkoni para së gjithash lidhje mendore: çiftet që komunikojnë gjejnë intesa të reja. Shëndeti është i mirë, por shmangni ritmet e çrregullta që ndikojnë në gjumë.
♓ Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Sensibiliteti ju udhëheq në zgjedhjet profesionale, duke ju ndihmuar të parashikoni lëvizjet e duhura. Është një moment i favorshëm për ata që punojnë në fusha krijuese. Në dashuri emocionet janë në qendër: nëse hapeni, mund të përjetoni momente të forta. Shëndeti kërkon kujdes ndaj ekuilibrit të brendshëm: gjeni hapësira qetësie për të rikuperuar energjitë. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
