Tentuan të transportonin gjysmë ton kokainë, tre shqiptarë dënohen me nga 15 vite burg në Zvicër
Transmetuar më 12-02-2026, 22:22

ZVICËR – Tre shtetas shqiptarë janë dënuar me nga 15 vjet burg nga Gjykata Penale e Baselbiet në Muttenz, pasi u shpallën fajtorë për shkelje të rënda të ligjit zviceran për narkotikët.

Sipas autoriteteve, ata kishin tentuar në pranverën e vitit 2022 të merrnin një kontejner që përmbante rreth gjysmë ton kokainë, e fshehur në thasë me kafe. Sasia e drogës ishte transportuar nga Brazili dhe kishte mbërritur në ambientet e kompanisë së transportit Swiss Terminal në Frenkendorf (BL).

Operacioni i dështuar

Sipas aktakuzës, të pandehurit kishin arritur një marrëveshje për posedimin dhe transportimin e një sasie të konsiderueshme kokaine. Ata tentuan disa herë të lokalizonin dhe të merrnin kontejnerin, por përpjekjet e tyre rezultuan të pasuksesshme.

Ngarkesa e paligjshme u zbulua më vonë në fabrikën Nespresso në Romont (FR), duke çuar në thellimin e hetimeve dhe identifikimin e personave të përfshirë.

Dënimi dhe kërkesat e palëve

Tre të dënuarit, të moshës 31, 34 dhe 32 vjeç, akuzohen për shkelje të kualifikuara të Aktit të Narkotikëve. Përveç dënimit me 15 vite burg secili, gjykata ka vendosur edhe dëbimin e tyre nga Zvicra për një periudhë po aq të gjatë.

Sipas mediave zvicerane, ata kanë kryer tashmë rreth dy deri në tre vite në paraburgim. Prokuroria kishte kërkuar dënime më të ashpra, mbi 19 vite burg për secilin, ndërsa mbrojtja kishte kërkuar lirimin nga akuzat.

Vendimi i gjykatës nuk është ende përfundimtar dhe mund të apelohet në instancat më të larta.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

