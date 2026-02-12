‘Kam me i thy kokën Mateos…’/ Biseda e Gimbo me Selin: Të dua!

Që prej mbrëmjes së djeshme, banori i ‘Big Brother VIP Albania’, Gimbo që ishte në ‘shpellë’ ka kaluar nga shtëpia. E pas vendimit qe u mor, ai dhe Selin komunikojnë përmes derës së ‘shpellës’. Ditën e sotme, Gimbo ka shkuar që të flasë me të dhe pranë Selin ishte dhe Mateo. Mes banorëve nuk munguan as deklaratat, duke shkembyer fjale dashurie e mes tyre edhe batuta.
Pjesë nga biseda mes banoreve:
Gimbo: Kjo domethënë se këtu është nxehur puna
Gimbo: Si po duket ky gishti im
Selin: Po duket shumë keq, kështu që unë po e fsheh që të mos e shikojë njeri.
Selin: Iiii ma derdhi Mateo kafen
Gimbo: O Mateo, Zoti ta ktheftë
Selin: Bëj shaka se nuk e derdhi
Mateo: A përmendet Zoti për derdhje kafe?
Gimbo: Zoti ta ktheftë, siç ke derdhë ti kafen ashtu tu derdhtë dhe ty
