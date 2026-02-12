Video e frikshme – Jahti ndahet në copa pasi bie mbi shkëmbinj

Momente paniku në Elafonisos: jahti përplaset në shkëmbinj dhe shkatërrohet pothuajse plotësisht
Momente frike kanë përjetuar pasditen e së mërkurës katër persona që ndodheshin në bord të një jahti luksoz në afërsi të Elafonisos, kur mjeti lundrues u përplas me forcë në shkëmbinj, duke pësuar dëmtime të rënda dhe duke filluar të marrë ujë.
Ngjarja ndodhi sot më 12 shkurt 2026, në zonën detare pranë kepit Agia Marina, duke vënë menjëherë në alarm autoritetet. Në operacionin e shpëtimit u angazhuan mjete të rojes bregdetare, anije private si dhe një helikopter “Super Puma”.
Të katër personat që ndodheshin në jaht, të gjithë me origjinë greke, u nxorën të sigurt dhe u transportuan për kontrolle mjekësore në Spitalin e Përgjithshëm të Molait, ku fatmirësisht u konstatua se ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore. Jahti vijon të qëndrojë në vendngjarje, ndërsa po bëhen përpjekje për largimin e tij.
Kushtet atmosferike në momentin e aksidentit ishin tejet të vështira, duke e bërë operacionin e shpëtimit të rrezikshëm. Sipas autoriteteve, në zonë frynin erëra deri në 8 ballë, ndërsa shënoheshin reshje të dendura dhe stuhi.
Për incidentin foli edhe kryetari i Shoqatës Panhelenike të Ekuipazheve të Jahteve, Giorgos Vallis, i cili theksoi se lundrimi në kushte të tilla përbën rrezik serioz.
“Po përballeshim me erëra jugperëndimore 7-8 ballë, stuhi, shi dhe rrufe. Megjithatë, disa persona zgjedhin të lundrojnë gjatë natës, pavarësisht rrezikut. Jahti 30 metra, me flamur francez dhe rreth 6 ton karburant në bord, u gjend në një zonë të vështirë dhe të rrezikshme. Ka pasur hyrje uji, por situata është nën kontroll dhe nuk ka ndotje detare”, u shpreh ai.
Ai vlerësoi gjithashtu reagimin e shpejtë të autoriteteve dhe mjeteve që ndodheshin në afërsi, duke theksuar se fatmirësisht nuk pati të lënduar.
“Deti nuk është lojë dhe nuk lejon rreziqe. Me këto kushte vihen në rrezik jo vetëm pasagjerët, por edhe ekipet e shpëtimit. Për fat të mirë, këtë herë u shmang më e keqja, por duhet më shumë kujdes dhe përgjegjësi”, përfundoi Vallis.
