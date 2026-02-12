A ekziston “i vetmi”? Sa herë dashuron një njeri gjatë jetës

Nga The Notebook te Titaniku, në shumë filma klasikë romantikë dashuria paraqitet si një e vetme, unike dhe përcaktuese për gjithë jetën.
Megjithatë, një studim i fundit sugjeron se në jetën reale, “i vetmi” ndoshta duhet të zgjerohet në… “dy”.
Shkencëtarët nga Instituti Kinsey zbuluan se shumica e njerëzve përjetojnë dashurinë e zjarrtë të paktën dy herë gjatë jetës së tyre.
Studimi që bën pyetje të pazakonta
Hulumtimi i Institutit Kinsey mblodhi përgjigje nga më shumë se 10.000 persona beqarë lidhur me përvojat e tyre me dashurinë e zjarrtë.
Rezultatet ishin domethënëse: pothuajse një e treta e pjesëmarrësve deklaruan se ishin dashuruar dy herë, ndërsa 11% pranuan se kishin përjetuar dashuri të zjarrtë katër ose më shumë herë.
Nga ana tjetër, 14% e të anketuarve thanë se nuk kishin përjetuar kurrë një dashuri të tillë.
“Flasim vazhdimisht për dashurinë, por ky është studimi i parë që pyet realisht sa herë ndodh ajo gjatë jetës”, tha Dr. Amanda Gesselman, autorja kryesore e studimit.
“Për shumicën e njerëzve, dashuria e zjarrtë ndodh vetëm disa herë gjatë gjithë jetës”.
Dashuria e zjarrtë ndër shekuj
Nga këngët te serialet televizive, dashuria e zjarrtë është dokumentuar për shekuj me radhë.
Megjithatë, deri më sot, nuk dihej qartë sa herë njerëzit e përjetojnë realisht këtë ndjenjë intensive.
Studiuesit shpjegojnë se:
“Dihet shumë pak se sa shpesh njerëzit përjetojnë dashurinë e zjarrtë gjatë jetës së tyre ose si ndryshon kjo frekuencë në varësi të karakteristikave demografike”.
Sipas studimit, i publikuar në revistën Interpersona, kuptimi i kësaj frekuence është i rëndësishëm, pasi dashuria e zjarrtë lidhet ngushtë me mirëqenien mendore dhe fizike.
Sa herë dashurohemi realisht?
Në studim morën pjesë 10.036 të rritur, nga 18 deri në 99 vjeç, të cilëve iu bë pyetja:
“Sa herë gjatë jetës suaj jeni dashuruar në mënyrë të zjarrtë?”
Përgjigjet ishin si më poshtë:
Kurrë: 14,2%
Një herë: 27,8%
Dy herë: 30,3%
Tre herë: 16,8%
Katër ose më shumë herë: 10,9%
Siç pritej, pjesëmarrësit më të moshuar raportuan pak më shumë përvoja dashurie të zjarrtë sesa të rinjtë, çka tregon se mosha luan rol në numrin e përvojave romantike.
Miti i shpirtit binjak
Gjetjet e studimit rrëzojnë bindjen e përhapur se çdo njeri ka vetëm një “shpirt binjak”.
Përkundrazi, njerëzit gjejnë disa partnerë për t’i dashur gjatë jetës së tyre.
“Fakti që shumica e pjesëmarrësve kishin përjetuar dashuri të zjarrtë mesatarisht dy herë sugjeron se ajo është e zakonshme – në kuptimin që shumica e njerëzve e përjetojnë të paktën një herë – por e rrallë në nivel individual”, shpjegojnë studiuesit.
“Kjo nënvizon natyrën episodike dhe ndonjëherë të paqartë të dashurisë së zjarrtë”.
Faktorët që ndikojnë në marrëdhëniet romantike
Ky studim vjen pas kërkimeve të tjera që shqyrtuan arsyet pse disa njerëz mbeten beqarë.
Ekspertë nga Universiteti i Zyrihut zbuluan se personat me arsim më të lartë, ata që jetojnë me prindërit ose burrat, kanë më shumë gjasa të mbeten të pamartuar.
“Rezultatet tona tregojnë se si faktorët socio-demografikë, si arsimi, ashtu edhe karakteristikat psikologjike, si mirëqenia aktuale, ndihmojnë në parashikimin se kush do të hyjë në një marrëdhënie romantike dhe kush jo”, tha bashkautori Michael Krämer.
Dashuria nuk është njëdimensionale
Studimi i ri ofron një këndvështrim realist mbi dashurinë e zjarrtë: ajo nuk është një ngjarje e vetme që ndodh një herë në jetë, por një përvojë që mund të përsëritet, edhe pse jo shpesh.
Shumica e njerëzve dashurohen dy herë, disa përjetojnë më shumë, ndërsa të tjerë aspak.
Kjo ndryshon perceptimin që na kanë dhënë filmat dhe letërsia: dashuria mund të jetë shumëdimensionale, episodike dhe e paparashikueshme.
E vërteta është se nuk ekziston vetëm një rrugë drejt dashurisë.
