Rezoluta për Hagën miratohet me 90 vota pro në Kuvendin e Kosovës

Kuvendi i Kosovës ka miratuar me 90 vota pro dhe një kundër projektrezolutën në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), të cilët po përballen me procese gjyqësore në Hagë.
Vendimi u mor gjatë seancës plenare, ku deputetët shprehën qëndrimin e tyre lidhur me zhvillimet në Gjykatën Speciale. Me një shumicë të gjerë votash në favor, rezoluta synon të theksojë rëndësinë e respektimit të luftës së UÇK-së dhe të mbrojtjes së vlerave që lidhen me të.
Mbështetje e gjerë në Kuvend
Nga votimi rezultoi një mbështetje e konsiderueshme ndërpartiake, çka reflekton ndjeshmërinë dhe rëndësinë që kjo çështje ka në skenën politike të vendit. Vetëm një votë ishte kundër, ndërsa pjesa tjetër e deputetëve të pranishëm votuan pro miratimit të dokumentit.
Rezoluta përfshin qëndrime politike dhe institucionale në lidhje me proceset gjyqësore që po zhvillohen në Hagë ndaj ish-drejtuesve të UÇK-së, duke kërkuar trajtim të drejtë dhe respektim të standardeve ndërkombëtare të drejtësisë.
Kontekst i zhvillimeve në Hagë
Gjykata Speciale me seli në Hagë është duke trajtuar çështje që lidhen me pretendime për krime lufte, ndërsa proceset ndaj ish-krerëve të UÇK-së kanë qenë në fokus të opinionit publik në Kosovë.
Miratimi i kësaj rezolute konsiderohet si një mesazh politik i Kuvendit, në një kohë kur zhvillimet në Hagë vijojnë të ndiqen me vëmendje të madhe nga qytetarët dhe faktorët institucionalë.
Seanca u zhvillua në një atmosferë të ngarkuar emocionale, ndërsa debati mbi këtë çështje pritet të vijojë edhe në ditët në vijim.
