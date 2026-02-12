Hidhet shorti i Ligës së Kombeve, Shqipëria me fat: Ja kundërshtarët me të cilët do të ndeshet?

Shorti i Nations League ka rezultuar me fat për Kombëtaren shqiptare.
Ekipi i drejtuar nga Silvinjo do të ndeshet me Finlandën, Bjellorusinë dhe San Marinon, në letër kundërshtarë të lehtë.
Kosova ndërkohë, do të ketë një grup më të komplikuar.
Shorti, Liga C
C1: SHQIPËRIA, Finlanda, Bjellorusia, San Marino.
C2: Mali i Zi, Armenia, Qipro, Letonia ose Gjibraltar.
C3: Kazakiztan, Sllovakia, Ishujt Faroe, Moldavia.
C4: Islanda, Bullgaria, Estonia, Luksemburg ose Malta.
Shorti, Liga B
B1: Skocia, Zvicra, Slovenia, Maqedonia e Veriut.
B2: Hungaria, Ukraina, Gjeorgjia, Irlanda e Veriut.
B3: Izrael, Austria, Republika e Irlandës, KOSOVA.
B4: Polonia, Bosnja Hercegovine, Rumania, Suedia.
Të mëdhatë përplasen me njëra-tjetrën
Liga A premton spektakël, me Francën e ndodhur në një grup me Italinë dhe Belgjikën. Gjermania ka “peshkuar” Holandën, ndërsa Spanja do të ketë përballë Anglinë. Nga ana tjetër, Portugalia kampione në fuqi do të ndeshet me Danimarkën, Norvegjinë e Uellsin.
Shorti, Liga A
Grupi A1: Franca, Italia, Belgjika, Turqi.
Grupi A2: Gjermani, Holanda, Serbi, Greqi.
Grupi A3: Spanja, Kroaci, Angli, Çekia.
Grupi A4: Portugali, Danimarka, Norvegji, Uells.
