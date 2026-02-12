Ramush Haradinaj tërhiqet nga drejtimi i AAK-së

Ramush Haradinaj nuk do të jetë më në krye të AAK-së. Haradinaj bëri sot me dije se nuk do të rikandidojë më në zgjedhjet për kryetar partie të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
“Procesi zgjedhor fillon nga 20 shkurti. Është risi ose ndryshim sepse nuk do të kandidoj për kryetar të Aleancës në këto zgjedhje të brendshme.
I kam treguar edhe disa arsye, ua shpjegoj edhe ju. Një arsye është koha e gjatë, arsyeja e dytë është rezultati zgjedhor. Po ashtu është edhe besim që kam në kuadrin e Aleancës”, tha ai në një deklaratë per mediat pas takimit të Këshillit të Përgjithshëm të Aleancës.
