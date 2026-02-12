Italia nderon ‘Ferrarin’ me një monedhë ari

ITALI – Një vit i jashtëzakonshëm mund të festohej vetëm me një dhuratë po aq unike. Instituti Poligrafik dhe Zecca i Shtetit Italian ka shtuar një monedhë ari në katalogun e tij që feston suksesin e Ferrari 499P: fituesin e Kampionatit Botëror të Qëndrueshmërisë 2025.
Hipermakina hibride është pjesë e një projekti sportiv fitues që e pa atë të triumfonte tre herë radhazi në 24 Orët e Le Mans.
Tirazh i kufizuar
Monedha me temë “Ferrari” është pjesë e koleksionit numizmatik 2026 të Republikës Italiane, i cili feston përralla dhe histori të përsosmërisë italiane.
Midis tyre, marka më e famshme e automobilave në botë sigurisht që përfaqëson një burim krenarie, aq sa është përcaktuar si "një ikonë absolute e Made in Italy, një simbol i inovacionit teknologjik, sharmit dhe konkurrencës".
Monedha që përshkruan 499P do të jetë prej 999.9% ari, e prodhuar në vetëm 499 copë dhe në shitje për 4.450 euro .
Nuk është e vetmja…
Oferta do të përfshijë gjithashtu një triptik argjendi që paraqet dy supermakinat, F80 dhe 296 Speciale (të dyja ndajnë të njëjtën arkitekturë teknike me 499P: një motor hibrid plug-in V6). Pjesa e përparme përshkruan tre perspektiva të ndryshme të automjeteve, dhe pjesa e pasme përmban logon e “Kalit të kërcyer”.
Edhe kjo monedhë është e kufizuar në 5.000 copë dhe ka një çmim shitjeje me pakicë prej 350 eurosh. Koleksioni – përveç Ferrarit – feston gjithashtu Lojërat Olimpike “Milano-Cortina” me dy monedha ari, me vlerë 20 dhe 50 euro, dhe një monedhë argjendi me vlerë 4 euro.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd