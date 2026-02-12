‘Më hoqën nga puna pse kërkova rrogën’! Tentoi të hidhej nga kulla, shmanget tragjedia në Kuçovë

Momente dramatike janë regjistruar këtë të enjte në Kuçovë, ku 40-vjeçarja Elona Bregu, punonjëse e pastrimit, tentoi t’i japë fund jetës duke u ngjitur në majë të kullës së oksigjenit pranë ish-Uzinës së qytetit. Ajo pretendon se është pushuar nga puna pasi kërkoi pagat e prapambetura prej rreth dy muajsh e gjysmë.
Sipas deklarimeve të saj, kompania “Viola Green”, e cila kryen shërbimin e pastrimit, e ka larguar nga puna pas kërkesës për pagesën e vonuar. “Më hoqi pse kërkova rrogën. Kishim dy muaj e gjysmë pa marrë. Tani nuk e di, do shkojmë në bashki te kryetari,” u shpreh ajo pasi zbriti nga kulla.
Pas negociatave me policinë vendore dhe përfaqësues të bashkisë, të cilët i premtuan se çështja do të shqyrtohet dhe se do të rikthehet në punë, 40-vjeçarja pranoi të zbresë, duke shmangur një ngjarje tragjike. Më pas ajo u shoqërua nga efektivët për procedurat standarde.
Edhe punonjëse të tjera të shkarkuara nga e njëjta kompani janë shprehur se nuk kanë marrë pagat prej disa muajsh, duke e cilësuar situatën si të papranueshme. Ngjarja ka rikthyer vëmendjen te problematika e vonesave të pagave dhe marrëdhëniet e punës në sektorin e shërbimeve publike.
