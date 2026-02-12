Policia e Shtetit arreston një gazetar në Tiranë, e akuzon për gjobëvënie dhe nxjerr pamjet

Policia e Shtetit bëri të ditur sot se ka arrestuar në Tiranë gazetarin Elio Laze të cilin e akuzon për gjobëvënie.
Laze, drejtues i një portali lajmesh, u arrestua nga Sektori për Hetimin e Krimeve kundër Pronës në Drejtorinë për Hetimin e Krimeve të Rënda në Departamentin e Policisë Kriminale, në bashkëpunim me Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale në DPPSh, në kuadër të operacionit të koduar “Portali 1”.
Sipas policisë, 37 vjeçari Laze u arrestua pasi shantazhoi një punonjës të administratës publike, për t’i marrë 5000 euro, që të fshinte nga portali që administronte, disa shkrime që kishte postuar për të.
Bëhet fjalë për Klaus Shaqiri, inspektor i ISHP Instituti i Shëndetit Publik në Tiranë.
Policia e Shtetit publikoi dhe këto pamje nga arrestimi i të riut i cili më parë kishte dhe një precedent për armëmbajtje pa leje:
Në këtë aksion u sekuestrua shuma e eurove dhe 4 celularë.
"Shërbimet e Drejtorisë për Hetimin e Krimeve të Rënda në Departamentin e Policisë Kriminale dhe ato të Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale, si rezultat i administrimit të menjëhershëm të kallëzimit të një punonjësi të administratës publike, se ishte shantazhuar nga administratori i një portali, finalizuan operacionin e koduar “Portali 1”, thuhet në komunikatën e policisë.
Ndërsa shton: "Si rezultat i veprimeve të shpejta operacionale, u kap në zyrën e subjektit, në Tiranë, menjëherë pasi mori 5000 euro nga i dëmtuari, dhe u vu në pranga shtetasi Elio Laze, 37 vjeç.
Ai dyshohet se nëpërmjet shantazhit, i ka marrë punonjësit të administratës publike, shumën e eurove, për të fshirë nga portali që administronte, disa shkrime që kishte postuar për të, në kohë të ndryshme.
Vijon puna për identifikimin dhe kapjen e shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme, për veprat penale “Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë” dhe “Mashtrimi”.
Reagimi nga portali i Lazes
Lidhur me ngjarjen, portali i Lazes, Priza, thotë se Klaus Shaqiri menaxhon disa celula call centerash në Tiranë.
"Klaus Shaqiri, përmes kompanisë “Finantex”, komandon disa celula call centerash në Tiranë, duke qarkulluar miliona euro. Shaqiri dyshohet se është prestanome i deputetit të zgjedhur të PD-së, Belind Këlliçi", thuhet në një deklaratë të Priza.
