Priten më shumë marrëveshje për angazhime çmimesh mes BE-së dhe ndërmarrjeve kineze

Lëvizje që ndryshon klimën tregtare: Kina dhe BE gjejnë gjuhën e përbashkët
Kina është e gatshme të vazhdojë dialogun me Bashkimin Evropian (BE) dhe të nxisë një mjedis të hapur e të qëndrueshëm tregu për zhvillimin industrial të të dyja palëve, tha të enjten zëdhënësi i Ministrisë së Tregtisë së Kinës He Yadong.
Ai i bëri këto komente në një konferencë shtypi, duke iu përgjigjur pyetjes së mediave lidhur me miratimin nga Komisioni Evropian të heqjes së tarifave për një automjet tip SUV të prodhuar në Kinë me markën "Volkswagen". Automjeti tani do të importohet bazuar në një model çmimi minimal dhe kuotash.
He u shpreh që pas disa raundesh negociatash mes Kinës dhe BE-së, të dyja palët arritën një marrëveshje brenda kuadrit të rregullave të Organizatës Botërore të Tregtisë, gjë që çoi në një "ulje të butë" të çështjes së automjeteve elektrike. Ai shtoi se marrëveshja është mirëpritur gjerësisht nga bashkësia ndërkombëtare dhe nga industritë e të dy palëve.
Në përputhje me marrëveshjen, si Kina, ashtu edhe BE-ja mbështesin prodhuesit kinezë të automjeteve elektrike në shfrytëzimin e angazhimeve për çmimet, dhe BE-ja ka publikuar një dokument udhëzues pas negociatave dhe është zotuar për një proces vlerësimi të paanshëm dhe jodiskriminues, tha zëdhënësi.
Duke theksuar integrimin e thellë dhe marrëdhënien me dobi të ndërsjellë mes industrive të automjeteve të Kinës dhe BE-së, He shprehu shpresën që BE-ja do të zbatojë konsensusin e rëndësishëm të arritur gjatë takimeve të udhëheqësve të të dyja palëve e rezultatet e negociatave.
Zëdhënësi tha gjithashtu se Kina pret që më shumë kompani kineze do të arrijnë marrëveshje për angazhimet mbi çmimet me BE-në.
