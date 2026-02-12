Zbulohet ‘fole’ e pro’stitucionit në Fier, në pranga 2 të huaja!

Policia e Fierit ka goditur një rast prostitucioni në qytetin e Fierit.
Në pranga kanë rënë dy të huaja: një 30 vjeçare nga Kazakistani dhe një 31-vjeçare nga Turqia.
Assiya Amanbek dhe Yekaterina Yeryomenko kishin marrë me qira një banesë në këtë qytet dhe e kishin përshtatur për ushtrimin e prostitucionit.
Si provë materiale u sekuestruan 2800 euro dhe 29 000 lekë, si dhe 5 celularë.
Njoftimi i policisë:
Si rezultat i hetimeve të kryera me metoda speciale, për një rast prostitucioni, specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve të DVP Fier, në bashkëpunim me shërbimet e Forcës së Posaçme Operacionale, arrestuan shtetaset:
-Y. Y., 30 vjeçe, banuese në Kazakistan dhe A. A., 31 vjeçe, banuese në Turqi.
Këto shtetase kishin marrë me qira një banesë në qytetin e Fierit dhe e kishin përshtatur për ushtrimin e prostitucionit.
Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 2800 euro dhe 29 000 lekë, që dyshohet se janë përfituar nga kjo veprimtari kriminale, si dhe 5 celularë
