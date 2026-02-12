‘Kam borxhe’! Tentoi të grabisë bankën në Tiranë, biznesmeni i ndërtimit postonte në Facebook foto për lojëra me poker

Bardhyl Fusha, autori i cili grabiti 20 mijë euro në bankën në Tiranë rezulton sipërmarrës në fushën e ndërtimit. Para grupit hetimor ai ka deklaruar se ka borxhe.
Ndërkohë, nga një vëzhgim në faqen e tij në Facebook, dallohet se ai poston foto për lojëra me poker.
Behet me dije se arma e përdorur për grabitjen është sekuestruar dhe brenda saj u gjetën edhe 20 mijë eurot që autori arriti të marrë nga arka e bankës.
Dyshohet se kanë qenë edhe dy persona të tjerë të cilët e kanë ndihmuar të vërë në jetë planin për grabitjen e bankës, por kjo është një pistë që po verifikohet edhe nga grupi hetimor.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd