Berishës i ndërpritet fjala, opozita bllokon foltoren në Kuvend

TIRANË, 12 shkurt 2026 – Tensione janë shënuar gjatë seancës plenare në Kuvend, pasi kryetarit të Partisë Demokratike, Sali Berisha, iu ndërpre fjala nga drejtuesi i seancës.
Pas ndërprerjes së fjalës, deputetët e opozitës u mblodhën rreth foltores, duke bllokuar vijimin normal të punimeve parlamentare. Situata solli ndërprerjen e përkohshme të seancës për rreth pesë minuta.
Nga ana e drejtimit të Kuvendit nuk u dhanë menjëherë detaje mbi arsyet e ndërprerjes së fjalës së Berishës, ndërsa opozita e cilësoi veprimin si të pajustifikuar.
Pas pushimit të shkurtër, seanca vijoi mes debateve procedurale.
