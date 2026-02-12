Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Berishës i ndërpritet fjala, opozita bllokon foltoren në Kuvend
Transmetuar më 12-02-2026, 10:46

TIRANË, 12 shkurt 2026 – Tensione janë shënuar gjatë seancës plenare në Kuvend, pasi kryetarit të Partisë Demokratike, Sali Berisha, iu ndërpre fjala nga drejtuesi i seancës.

Pas ndërprerjes së fjalës, deputetët e opozitës u mblodhën rreth foltores, duke bllokuar vijimin normal të punimeve parlamentare. Situata solli ndërprerjen e përkohshme të seancës për rreth pesë minuta.

Nga ana e drejtimit të Kuvendit nuk u dhanë menjëherë detaje mbi arsyet e ndërprerjes së fjalës së Berishës, ndërsa opozita e cilësoi veprimin si të pajustifikuar.

Pas pushimit të shkurtër, seanca vijoi mes debateve procedurale.

