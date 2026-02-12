‘Po na grabisin tokën!’ Banorët e Rrjollit dhe Durrësit protestojnë para Kuvendit kundër projekteve ndërtimore

Tiranë, 12 shkurt 2026 – Dhjetëra banorë nga Rrjolli i Velipojës dhe nga qyteti i Durrësit u mblodhën paraditen e sotme përpara Kuvendit të Shqipërisë, pak para nisjes së seancës plenare, për të kundërshtuar projekte ndërtimore që, sipas tyre, cenojnë të drejtat e pronësisë.
Protestuesit mbajtën pankarta dhe artikuluan thirrje kundër institucioneve shtetërore dhe autoriteteve vendore, duke kërkuar ndërhyrjen e deputetëve për zgjidhjen e situatës.
Kundërshtime për projektin turistik në Rrjoll
Banorët e Rrjollit shprehen kundër ndërtimit të një resorti turistik nga kompania “Gener 2”. Sipas tyre, zona ku parashikohet zhvillimi i projektit përfshin toka që ata i konsiderojnë pronë të ligjshme.
Përfaqësues të komunitetit deklaruan se i janë drejtuar Prokurorisë me dokumentacionin e pronësisë, si dhe Bashkisë Shkodër, për të kërkuar sqarime lidhur me procedurat e ndjekura për dhënien e lejes së ndërtimit. Ata kërkojnë verifikim institucional dhe transparencë mbi procesin administrativ.
Pakënaqësi për projektin “Veliera” në Durrës
Një tjetër grup protestuesish nga Durrësi kundërshton zbatimin e projektit për rizhvillimin e bulevardit historik “Epidamn”. Sipas tyre, plani urbanistik parashikon shpronësimin e 74 familjeve, çka ka ngritur shqetësime mbi mënyrën e kompensimit.
Banorët kërkojnë një vlerësim të drejtë financiar të pronave ose alternativisht sigurimin e një banese brenda territorit të qytetit të Durrësit. Ata janë shprehur kundër skemës së bonusit të qirasë të ofruar nga bashkia, duke e konsideruar atë të pamjaftueshme për të garantuar stabilitet afatgjatë.
Thirrje për ndërhyrje institucionale
Protestuesit i bënë thirrje përfaqësuesve të zgjedhur në Kuvend që të adresojnë shqetësimet e tyre në seancë plenare dhe të kërkojnë rishikim të projekteve në fjalë. Gjatë tubimit u artikuluan edhe akuza ndaj qeverisë për cenim të pronës private.
Deri në momentin e publikimit të këtij lajmi, nuk ka pasur një reagim zyrtar nga institucionet e përfshira lidhur me kërkesat e protestuesve.
Tubimi u zhvillua në mënyrë paqësore, ndërsa forca të policisë ishin të pranishme për të garantuar rendin dhe sigurinë pranë godinës së Kuvendit.
