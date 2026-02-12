‘Puthje’ mes Gimbos dhe Selin. ‘Kam menduar boll edhe për ty’!

Kristi u zgjodh lider i shtëpisë dhe avantazhi i tij ishte të zëvendësonte një banor të shtëpisë me një nga ato që ndodheshin në shpellë.
Ai venodsi që të shkëmbejë Mirin me Gimbon, duke “shkëputur” këtë të fundit nga Selin. Në orët e para të mëngjesit, Gimbo bisedoi me Selin nëpërmjet derës që lidh shtëpinë me shpellën, duke shkëmbyer edhe puthje në distancë.
Pjesë nga biseda:
Selin: A the ndihem keq?
Gimbo: Po.
Selin: Në çfarë aspekti?
Gimbo: Gjithçka. Hajde të të puth. Vajza ime e vogël. Kujdes mos vret gishtat.
Selin: Jo, nuk i vras.
Gimbo: A je mirë tani?
Selin: Po përpiqem.
Gimbo: Mos mendo, mos mendo, mos mendo…
Selin: Do mendoj, do mendoj, do mendoj…
Gimbo: Unë kam menduar boll edhe për ty.
Selin: Ti ke menduar, por Gimbo kujdes. Mos e tepro.
Gimbo: Me çfarë?
Selin: Me fjalët…
