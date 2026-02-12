Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Humbën jetën pasi u asfiksuan nga monoksidi i karbonit/ Mbërrijnë në atdhe trupat e pajetë të familjes Kola
Transmetuar më 12-02-2026, 09:42

Trupat e pajetë të katër anëtarëve të familjes Kola, të cilët humbën jetën më 4 shkurt në Itali si pasojë e asfiksimit nga monoksidi i karbonit, kanë mbërritur mëngjesin e kësaj të enjteje në portin e Durrësit.

Katër anëtarët e familjes Kola nga fshati Gryksh i Madh, Peqin, u gjetën pa shenja jete në shtëpinë e tyre më 4 shkurt në Porcari, në provincën e Lucca-s, Itali.

Babai, Arti Kola, 48 vjeç, nëna, Jonida Kola, 43 vjeçe, si dhe dy fëmijët e tyre, djali Hadjar Kola, 22 vjeç, dhe vajza Xhesika Kola, 15 vjeçe, do të prehen në fshatin Gryksh i Madh, në Peqin.

Katër arkëmortët mbërritën me tragetin e linjës Bari–Durrës.

