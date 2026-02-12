Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Në këtë skuadër dëshiron ta mbyllë karrierën Cristiano Ronaldo
Transmetuar më 12-02-2026, 08:49

Pas zhvillimeve të fundit te Al Nassr dhe zhgënjimit të Cristiano Ronaldos për mungesën e përforcimeve të ekipit në merkato, gjithçka tregon se superylli portugez po shqyrton tashmë opsionet për ndalesën e radhës në karrierën e tij.

Konkretisht, sipas një publikimi në mediat e huaja, ylli portugez dëshiron ta mbyllë karrierën e tij te Sporting Lisbona, skuadra ku ai nisi edhe rrugëtimin e tij profesional në futboll.

Vlen të theksohet se Ronaldo firmosi kontratën e tij të parë profesionale me Sporting Lisbona B, më pas u aktivizua me ekipin e parë.

Dhe, në vijim, u transferua te Manchester United, duke nisur kështu karrierën e madhe ndërkombëtare që e shndërroi në një nga futbollistët më të mëdhenj në histori.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...