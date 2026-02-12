Në këtë skuadër dëshiron ta mbyllë karrierën Cristiano Ronaldo

Pas zhvillimeve të fundit te Al Nassr dhe zhgënjimit të Cristiano Ronaldos për mungesën e përforcimeve të ekipit në merkato, gjithçka tregon se superylli portugez po shqyrton tashmë opsionet për ndalesën e radhës në karrierën e tij.
Konkretisht, sipas një publikimi në mediat e huaja, ylli portugez dëshiron ta mbyllë karrierën e tij te Sporting Lisbona, skuadra ku ai nisi edhe rrugëtimin e tij profesional në futboll.
Vlen të theksohet se Ronaldo firmosi kontratën e tij të parë profesionale me Sporting Lisbona B, më pas u aktivizua me ekipin e parë.
Dhe, në vijim, u transferua te Manchester United, duke nisur kështu karrierën e madhe ndërkombëtare që e shndërroi në një nga futbollistët më të mëdhenj në histori.
