Të martohesh apo të mos martohesh? Kjo është çështja!

Martesa është “happy ending”-u në përrallat e Disney-t, por në jetën reale, cilësia e marrëdhënies suaj ka pa dyshim më shumë rëndësi sesa një unazë në gisht
Martesa është një nga vendimet më komplekse dhe “më të mëdha të jetës”. Në fakt, sipas studimeve, ajo renditet ndër tre vendimet më të rëndësishme për shumë njerëz (së bashku me lindjen e një fëmije dhe blerjen e një shtëpie). Dhe kjo është e kuptueshme, sepse martesa lidhet me më shumë sesa një marrëdhënie romantike. Ajo është një “kontratë” ekonomike, shoqërore dhe psikologjike.
Studimet tregojnë gjithashtu se, ndonëse martesa mund të ofrojë përfitime të rëndësishme, ajo nuk është një pilulë magjike për lumturi të përjetshme.
Anët pozitive të martesës
Më konkretisht, sipas të dhënave shkencore, martesa përmirëson mirëqenien njohëse – pra, sa të kënaqur ndihemi me jetën kur ndalemi dhe reflektojmë – por nuk përmirëson domosdoshmërisht mirëqenien emocionale, pra humorin tonë të përditshëm.
Për më tepër, studimet konfirmojnë një avantazh ekonomik të martesës: personat e martuar raportojnë përgjithësisht mirëqenie financiare më të lartë, por kjo lidhet kryesisht me të ardhurat më të larta të familjes që krijohet.
Megjithatë, paratë ndikojnë ndryshe tek burrat dhe gratë, thonë shkencëtarët. Për burrat, ekzistenca e një të ardhure të qëndrueshme është shpesh parakusht për martesë, ndërsa për gratë kjo nuk është aq e domosdoshme. Çiftet e martuara kanë shumë më tepër gjasa t’i menaxhojnë bashkë financat e tyre, krahasuar me çiftet që bashkëjetojnë, të cilat shpesh mbajnë llogari të ndara për të ruajtur autonominë. Ky bashkim financiar lidhet pozitivisht me kënaqësinë nga marrëdhënia, ndoshta sepse tregon një mentalitet të përbashkët, atë që quajmë “jemi ekip”.
Përtej llogarisë bankare, martesa mbron edhe shëndetin. Personat e martuar priren të jetojnë më gjatë dhe më mirë.
Së fundi, mbrojtja që martesa i ofron trurit është veçanërisht mbresëlënëse. Një rishikim sistematik studimesh tregoi se personat që mbetën gjithë jetën beqarë kishin rrezik më të lartë për të zhvilluar demencë, krahasuar me të martuarit. Arsyeja? Bashkëshortët duket se ofrojnë stimulim shoqëror, i cili e mban trurin aktiv, dhe veprojnë si mburojë kundër stresit. Gjithashtu, i kujtojnë njëri-tjetrit të shkojnë te mjeku dhe të hanë fruta e perime…
Natyrisht, e gjithë kjo varet nga cilësia e martesës.
Një martesë toksike i bën dëm shëndetit. Nëse marrëdhënia është burim stresi kronik, trupi ynë e paguan çmimin.
Martesa: Të martohesh apo të mos martohesh në fund të fundit?
Dashuria përbëhet nga disa elemente bazë, si:
Intimiteti: Afërsia emocionale dhe ngrohtësia.
Pasioni: Tërheqja fizike dhe romantizmi.
Angazhimi: Vendimi i ndërgjegjshëm për të qëndruar bashkë.
Kombinime të ndryshme të këtyre elementeve çojnë në rezultate të ndryshme. Intimiteti së bashku me pasionin krijojnë dashurinë romantike – ideale për takime, por pa forcë afatgjatë. Përkundrazi, nëse ekziston angazhimi, por humbasin intimiteti dhe pasioni, përfundojmë në një “zbrazëti”.
Qëllimi është ekuilibri i të tre elementeve. Ndërsa pasioni kalon në mënyrë të pashmangshme luhatje, martesat më të suksesshme ruajnë aktivisht intimitetin dhe angazhimin, duke pranuar se “shkëndija” kërkon përpjekje për t’u ringjallur.
Fillimisht, kontrolloni pritshmëritë tuaja. Martesa ka shumë gjasa të përmirësojë kënaqësinë tuaj të përgjithshme nga jeta dhe ndjenjën e stabilitetit, por mos prisni që ajo të shërojë përgjithmonë humorin e keq apo ankthin.
Së dyti, përpara se të bëni apo të pranoni një propozim, vlerësoni marrëdhënien tuaj duke përdorur modelin psikologjik të mësipërm. A ekziston ekuilibri mes intimitetit, pasionit dhe angazhimit?
Së treti, mos u “rrëmbeni”. Vendosni me të vërtetë. Shikojeni martesën si një zgjedhje aktive dhe të qëllimshme, dhe jo si një hap të pashmangshëm të radhës.
