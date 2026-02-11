Erdogan dhe Mitsotakis takohen në Ankara: Koha për të hequr çdo kërcënim nga marrëdhëniet tona

Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis dhe presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan u takuan të mërkurën në Ankara, në kuadër të Këshillit të 6-të Suprem të Bashkëpunimit, ku theksuan dialogun, stabilitetin dhe bashkëpunimin pragmatik si bazë për përmirësimin e marrëdhënieve dypalëshe.
Takimi mes dy udhëheqësve zgjati rreth një orë e gjysmë.
Ata nënvizuan nevojën për një angazhim të qetë dhe konstruktiv mes dy vendeve fqinje, në një mjedis ndërkombëtar të paqëndrueshëm dhe në ndryshim të vazhdueshëm.
Mitsotakis theksoi rëndësinë e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, duke vënë në dukje se që nga viti 2023 të dyja palët kanë përparuar mbi tre shtylla kryesore: dialogun politik, një axhendë pozitive bashkëpunimi dhe masat për ndërtimin e besimit.
Ai theksoi se mosmarrëveshjet duhet të trajtohen “me qetësi dhe përgjegjësi”, pa u shndërruar në kriza apo tensione, duke riafirmuar angazhimin e Greqisë për dialog dhe respekt të ndërsjellë.
Kryeministri grek ftoi presidentin Erdogan të vizitojë Athinën për mbledhjen e ardhshme të Këshillit të Lartë të Bashkëpunimit dhe deklaroi se është “koha për të hequr çdo kërcënim nga marrëdhëniet tona”, duke shtuar: “Nëse jo tani, kur?”
Duke përsëritur qëndrimin e Athinës, Mitsotakis theksoi se e vetmja mosmarrëveshje mes dy vendeve lidhet me përcaktimin e kufijve detarë, çështje që, sipas tij, mund t’i referohet gjykimit ndërkombëtar mbi bazën e së Drejtës së Detit. Ai shtoi se qëndrimi i Greqisë ndaj pakicave është i qartë dhe i bazuar në Traktatin e Lozanës, duke theksuar se pakicat duhet të shërbejnë si “ura miqësie mes popujve tanë”.
Mitsotakis vuri në dukje se marrëveshjet e nënshkruara së fundmi e zgjerojnë më tej bashkëpunimin dypalësh dhe e cilësoi progresin e arritur si rezultat të përpjekjeve të përbashkëta, duke theksuar se këta hapa “nuk ishin as të vetëkuptueshëm dhe as të garantuar”.
Sa i përket migracionit, ai deklaroi se flukset e parregullta kanë rënë me 60%, ndërsa lufta kundër kontrabandës së migrantëve mbetet prioritet i vazhdueshëm. Kryeministri grek iu referua edhe tragjedisë së javës së kaluar pranë ishullit të Kiosit, ku 15 migrantë afganë humbën jetën pasi barka e tyre u përplas me një anije të Rojës Bregdetare, duke e cilësuar këtë si një kujtesë të fortë për nevojën e bashkëpunimit efektiv.
Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e investimeve turke në Greqi dhe atyre greke në Turqi, si pjesë e një modeli më të gjerë bashkëpunimi rajonal, duke nënvizuar se të dy vendet mund të kontribuojnë së bashku në stabilitetin e një rajoni të sfiduar nga kriza të shumta.
Nga ana e tij, presidenti Erdogan deklaroi se mosmarrëveshjet në Egje dhe në Mesdheun Lindor, “ndonëse komplekse, nuk janë të pazgjidhshme nëse ekziston vullneti për dialog”.
Ai theksoi planet për rritjen e bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik, si dhe pritshmëritë për bashkëpunim më të ngushtë në luftën kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar. Erdogan përmendi gjithashtu çështjet që lidhen me pakicën myslimane në Trakinë Perëndimore.
Presidenti turk shtoi se pjesëmarrja e Turqisë në nismat evropiane të mbrojtjes “i shërben interesave të përbashkëta” dhe theksoi se të dy vendet duhet të mbajnë të hapura kanalet e dialogut.
Takimi i mëparshëm zyrtar mes Mitsotakis dhe Erdogan ishte zhvilluar 17 muaj më parë.
