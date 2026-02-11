Kuvendi i Kosovës voton qeverinë e re! Albin Kurti zgjidhet kryeministër

Kuvendi i Kosovës ka votuar për formimin e qeverisë “Kurti 3”, duke i dhënë mandatin Albin Kurtit për drejtimin e ekzekutivit në legjislaturën e re. Qeveria u miratua me 66 vota pro, 49 kundër dhe asnjë abstenim.
Më herët gjatë seancës, Kurti prezantoi përbërjen e kabinetit të ri qeveritar, i cili do të përbëhet nga 19 ministri, katër më shumë se në mandatin e kaluar. Pas votimit, ministrat e rinj bënë betimin para deputetëve të Kuvendit.
Seanca e jashtëzakonshme u shpall e mbyllur nga kryeparlamentarja e sapozgjedhur, Albulena Haxhiu.
Në përbërjen e re të qeverisë, ish-kryetari i Kuvendit, Glauk Konjufca, do të mbajë postin e zëvendëskryeministrit të parë dhe ministrit të Punëve të Jashtme dhe Diasporës.
Gjatë fjalës së tij, Kurti paraqiti prioritetet e mandatit të ri, duke theksuar forcimin e sektorit të mbrojtjes. Ai premtoi se në katër vitet e ardhshme do të investohen 1 miliard euro në mbrojtje, do të rritet numri i ushtarëve dhe oficerëve, do të funksionalizohet fabrika e municionit, do të zhvillohet industria ushtarake dhe do të prodhohen dronë luftarakë “Made in Kosova”.
