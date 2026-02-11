Albin Kurti merr votat në Kuvend për qeverinë e re, ja ministrat që ikin e vijnë

Prishtinë, 11 shkurt 2026 – Kryeministri i propozuar për legjislaturën e re, Albin Kurti, ka paraqitur në Kuvendin e Kosovës përbërjen e kabinetit të ri qeveritar, duke prezantuar emrat e ministrave që do t’i nënshtrohen votimit për formimin e qeverisë së re.
Kuvendi i Kosovës e ka votuar po sonte Qeverinë e re të Kosovës që do të drejtohet nga Albin Kurti.
Për Qeverinë Kurti 3 kanë votuar 66 deputetë pro, 49 kundër dhe asnjë abstenim.
Këta janë anëtarët e kabinetit të Qeverisë Kurti 3:
Zv.kryeministër i parë dhe ministër i Punëve të Jashtme dhe Diasporës: Glauk Konjufca,
Zv.kryeministre e dytë dhe ministre e Drejtësisë: Donika Gërvalla,
Zv.kryeministër i tretë për Çështje të Pakicave dhe Bashkëpunim: Fikrim Damka,
Ministër i Financave: Hekuran Murati,
Ministër për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare: Andin Hoti,
Ministër i Mbrojtjes: Ejup Maqedonci,
Ministër i Punëve të Brendshme: Xhelal Sveçla,
Ministër i Administratës Publike dhe Digjitalizimit: Lulëzon Jagxhiu,
Ministër i Shëndetësisë: Arben Vitia
Ministër i Arsimit dhe Shkencës: Hajrulla Çeku,
Ministër i Kulturës dhe Turizmit: Saranda Bogujevci,
Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal: Elbert Krasniqi,
Ministër i Sportit dhe Rinisë: Blerim Gashani,
Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor: Fitore Pacolli
Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural: Armend Muja,
Ministër i Infrastrukturës dhe Transportit: Dimal Basha,
Ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit: Mimoza Kusari,
Ministre e Ekonomisë: Artane Rizvanolli,
Ministër për Komunitete dhe Kthim: Nenad Rashiq
Ministër për Zhvillim Rajonal: Rasim Demiri.
Kabineti aktual qeveritar
Albin Kurti
Kryeministër i Republikës së Kosovës
Besnik Bislimi
Zëvendëskryeministër i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog
Donika Gërvalla – Schwarz
Zëvendëskryeministre e dytë dhe ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Hekuran Murati
Ministër i Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve
Blerim Sallahu
Ushtrues i detyrës së Ministrit të Drejtësisë
Ejup Maqedonci
Ministër i Ministrisë së Mbrojtjes
Xhelal Sveçla
Ministër i Ministrisë së Punëve të Brendshme
Arben Vitia
Ministër i Ministrisë së Shëndetësisë
Arbërie Nagavci
Ministre e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit
Hajrulla Çeku
Ministër i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Elbert Krasniqi
Ministër i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal
Hysen Durmishi
Ushtrues i detyrës së Ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Artane Rizvanolli
Ministre e Ministrisë së Ekonomisë
Rozeta Hajdari
Ministre e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Nenad Vukmiroviq
Ushtrues i detyrës së Ministër i Ministrisë për Komunitete dhe Kthim
Imri Demelezi
Ushtrues detyre i ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Fikrim Damka
Ministër i Ministrisë së Zhvillimit Rajonal
