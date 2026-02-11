Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Albin Kurti merr votat në Kuvend për qeverinë e re, ja ministrat që ikin e vijnë
Transmetuar më 11-02-2026, 22:37

Prishtinë, 11 shkurt 2026 – Kryeministri i propozuar për legjislaturën e re, Albin Kurti, ka paraqitur në Kuvendin e Kosovës përbërjen e kabinetit të ri qeveritar, duke prezantuar emrat e ministrave që do t’i nënshtrohen votimit për formimin e qeverisë së re.

Kuvendi i Kosovës e ka votuar po sonte Qeverinë e re të Kosovës që do të drejtohet nga Albin Kurti.

Për Qeverinë Kurti 3 kanë votuar 66 deputetë pro, 49 kundër dhe asnjë abstenim.

Këta janë anëtarët e kabinetit të Qeverisë Kurti 3:

Zv.kryeministër i parë dhe ministër i Punëve të Jashtme dhe Diasporës: Glauk Konjufca,

Zv.kryeministre e dytë dhe ministre e Drejtësisë: Donika Gërvalla,

Zv.kryeministër i tretë për Çështje të Pakicave dhe Bashkëpunim: Fikrim Damka,

Ministër i Financave: Hekuran Murati,

Ministër për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare: Andin Hoti,

Ministër i Mbrojtjes: Ejup Maqedonci,

Ministër i Punëve të Brendshme: Xhelal Sveçla,

Ministër i Administratës Publike dhe Digjitalizimit: Lulëzon Jagxhiu,

Ministër i Shëndetësisë: Arben Vitia

Ministër i Arsimit dhe Shkencës: Hajrulla Çeku,

Ministër i Kulturës dhe Turizmit: Saranda Bogujevci,

Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal: Elbert Krasniqi,

Ministër i Sportit dhe Rinisë: Blerim Gashani,

Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor: Fitore Pacolli

Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural: Armend Muja,

Ministër i Infrastrukturës dhe Transportit: Dimal Basha,

Ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit: Mimoza Kusari,

Ministre e Ekonomisë: Artane Rizvanolli,

Ministër për Komunitete dhe Kthim: Nenad Rashiq

Ministër për Zhvillim Rajonal: Rasim Demiri.

Kabineti aktual qeveritar

Albin Kurti

Kryeministër i Republikës së Kosovës

Besnik Bislimi

Zëvendëskryeministër i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog

Donika Gërvalla – Schwarz

Zëvendëskryeministre e dytë dhe ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

Hekuran Murati

Ministër i Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve

Blerim Sallahu

Ushtrues i detyrës së Ministrit të Drejtësisë

Ejup Maqedonci

Ministër i Ministrisë së Mbrojtjes

Xhelal Sveçla

Ministër i Ministrisë së Punëve të Brendshme

Arben Vitia

Ministër i Ministrisë së Shëndetësisë

Arbërie Nagavci

Ministre e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

Hajrulla Çeku

Ministër i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Elbert Krasniqi

Ministër i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal

Hysen Durmishi

Ushtrues i detyrës së Ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Artane Rizvanolli

Ministre e Ministrisë së Ekonomisë

Rozeta Hajdari

Ministre e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë

Nenad Vukmiroviq

Ushtrues i detyrës së Ministër i Ministrisë për Komunitete dhe Kthim

Imri Demelezi

Ushtrues detyre i ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Fikrim Damka

Ministër i Ministrisë së Zhvillimit Rajonal

