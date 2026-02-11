Horoskopi Paolo Fox, e enjte 12 shkurt 2026

Dashuria, puna, mirëqenia dhe fati: çfarë kanë për të thënë yjet, sipas astrologut më të famshëm të televizionit italian
♈ Dashi (21 mars – 19 prill)
Energjia nuk ju mungon dhe kjo ju ndihmon të përballoni me vendosmëri çështjet profesionale që kërkojnë guxim dhe vendime të shpejta. Nëse diçka ecën më ngadalë se sa prisnit, shmangni reagimet impulsive: strategjia shpërblen më shumë se vrulli. Në dashuri, dialogu i drejtpërdrejtë ndihmon të zgjidhni tensionet dhe të riktheni afërsinë. Shëndeti përfiton nga aktiviteti fizik dhe pushimet rigjeneruese që ju lejojnë të çlironi stresin.
♉ Demi (20 prill – 20 maj)
Në aspektin sentimental ndjeni nevojën për stabilitet dhe siguri konkrete. Nëse ka pasur mosmarrëveshje të vogla, një bisedë e qetë mund të rikthejë harmoninë. Në punë, këmbëngulja mbetet arma juaj fituese: edhe pse rezultatet nuk janë të menjëhershme, po ndërtoni baza të forta. Për mirëqenien, jepini vetes momente relaksi dhe mos neglizhoni pushimin.
♊ Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Komunikimi është pika juaj e fortë, sidomos në bashkëpunimet profesionale ku idetë e ndritshme mund të gjejnë hapësirë. Kujdes të mos shpërndani energjitë në shumë projekte njëkohësisht. Në marrëdhëniet afektive, qartësia shmang keqkuptimet dhe forcon lidhjen. Shëndeti kërkon ekuilibër: alternoni angazhimet me kohë për argëtim që të ruani qartësinë dhe gjallërinë.
♋ Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes dhe ju shtyjnë të reflektoni mbi atë që dëshironi vërtet. Në dashuri, dëgjimi reciprok mund të forcojë lidhjet ekzistuese ose të favorizojë njohje të reja. Në punë, intuita ju ndihmon të menaxhoni situata delikate me diplomaci. Për mirëqenien është e rëndësishme të respektoni ritmet tuaja dhe të mos mbingarkoheni emocionalisht.
♌ Luani (23 korrik – 23 gusht)
Në fushën profesionale jeni protagonistë falë besimit të ri në aftësitë tuaja. Nëse keni një projekt për të propozuar, tregohuni të sigurt por edhe të hapur ndaj diskutimit. Në dashuri, entuziazmi gjallëron marrëdhëniet, për sa kohë që lini hapësirë edhe për nevojat e tjetrit. Energjia është e mirë, por shmangni tepricat që mund t’ju lodhin.
♍ Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Saktësia në punë ju lejon të zgjidhni çështje të mbetura pezull, edhe pse do të ishte e dobishme të shmangni kritikat e tepërta ndaj vetes dhe të tjerëve. Në aspektin sentimental, një qëndrim më i butë favorizon qetësinë në çift. Shëndeti mund të ndikohet nga tensionet mendore: kushtoni kohë relaksit dhe aktiviteteve që ju çlodhin.
♎ Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Dashuria rikthehet në plan të parë me dëshirën për të sqaruar dhe forcuar marrëdhëniet e rëndësishme. Beqarët mund të ndihen më të hapur ndaj njohjeve të reja. Në punë, përballoni pengesat me ekuilibër dhe diplomaci, cilësi që ju karakterizojnë. Mirëqenia përmirësohet duke ruajtur një stil jete harmonik dhe pa teprime.
♏ Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Mund të gjendeni përballë situatave profesionale që kërkojnë gjakftohtësi dhe vendosmëri: thellësia juaj ju ndihmon të lexoni mes rreshtave. Në dashuri është thelbësore të shmangni dyshimet e panevojshme dhe të mbështeteni te besimi reciprok. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj sinjaleve të trupit: mos nënvlerësoni nevojën për pushim.
♐ Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Ndjeni dëshirën për rinovim, sidomos në punë, ku rutina mund t’ju duket e ngushtë. Vlerësoni mundësi të reja me entuziazëm por edhe me realizëm. Në aspektin sentimental, një bisedë e sinqertë qartëson dyshimet dhe forcon lidhjet autentike. Për të ruajtur formën e mirë, merruni me aktivitete dinamike që ju lejojnë të çlironi energjinë.
♑ Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Vendosmëria ju mbështet në përmbushjen e angazhimeve profesionale të rëndësishme. Është momenti për të konsoliduar atë që keni ndërtuar me durim. Në dashuri nevojitet më shumë hapje emocionale: duke u shprehur më shumë, marrëdhënia bëhet më e thellë. Shëndeti përfiton nga një rutinë e ekuilibruar dhe nga menaxhimi i kujdesshëm i stresit.
♒ Ujori (20 janar – 19 shkurt)
Idetë inovative gjejnë hapësirë në punë, sidomos nëse i paraqisni me qartësi dhe konkretizëm. Në aspektin afektiv, autenticiteti është çelësi për marrëdhënie më të forta dhe të sinqerta. Mirëqenia përmirësohet duke alternuar momente shoqërimi me hapësira personale, të dobishme për të rikuperuar energjitë.
♓ Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Ndjeshmëria udhëheq zgjedhjet tuaja, si në dashuri ashtu edhe në punë. Besoni intuitës, por shndërrojeni në veprime praktike për të arritur rezultate konkrete. Në marrëdhëniet afektive shfaqet dëshira për më shumë afërsi dhe butësi. Për shëndetin është e rëndësishme të gjeni hapësira qetësie që favorizojnë ekuilibrin emocional dhe paqen e brendshme. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
